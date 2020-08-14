АОТС хочет ввести госрегулирование цен на пропуск голосового трафика
Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС), которая объединяет небольшие региональные компании, хочет ввести государственное регулирование цен на пропуск голосового трафика в сетях, поскольку считает, что главные операторы страны завышают эти цены.В источнике
С чего всё началось
Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки»
Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки» Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС), объединяющая небольшие региональные компании, пожаловалась Роскомнадзору и Россвязи на то, что «большая четверка» сотовых операторов завышает цены на пропуск голосового трафика в своих сетях.
Коммерсантъ18:16
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