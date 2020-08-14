Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Финансовая газета
Финансовая газета

АОТС хочет ввести госрегулирование цен на пропуск голосового трафика

Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС), которая объединяет небольшие региональные компании, хочет ввести государственное регулирование цен на пропуск голосового трафика в сетях, поскольку считает, что главные операторы страны завышают эти цены.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки»

Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки» Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС), объединяющая небольшие региональные компании, пожаловалась Роскомнадзору и Россвязи на то, что «большая четверка» сотовых операторов завышает цены на пропуск голосового трафика в своих сетях.
Коммерсантъ18:16
Подробнее о событии
Компания

Телефонные операторы пожаловались на завышение цен «большой четверкой»

Компания04:57
BFM.ru

Малые телефонные операторы пожаловались на «большую четверку»

BFM.ru07:47
Фонтанка.Ру

Маленькие региональные телефонные компании отдают миллиарды «большой четверке» операторов и теперь взбунтовались

Фонтанка.Ру05:39
Эксперт Северо-Запад

Операторы пожаловались на цены от «большой четверки»

Эксперт Северо-Запад10:50
Финансовая газета

АОТС хочет ввести госрегулирование цен на пропуск голосового трафика

Финансовая газета04:15
Коммерсантъ

Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки»

Коммерсантъ18:16

Суд арестовал предполагаемого «вора в законе» Исмаилова

Преображенский суд столицы арестовал предполагаемого криминального авторитета Рашада Магомеда оглы Исмаилова по делу о занятии высшего положения в преступной организации, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
РАПСИ10:12
3

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru09:08
58