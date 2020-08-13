Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки»
По мнению авторов обращения, «большая четверка» намеренно завышает оптовую цену на пропуск голосового трафика для менее крупных операторов, которые закупают его при звонках абонентов с телефонов фиксированной связи на мобильные.В источнике
С чего всё началось
Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки»
Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки» Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС), объединяющая небольшие региональные компании, пожаловалась Роскомнадзору и Россвязи на то, что «большая четверка» сотовых операторов завышает цены на пропуск голосового трафика в своих сетях.
Коммерсантъ18:16
Подробнее о событии