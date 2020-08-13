Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки»

По мнению авторов обращения, «большая четверка» намеренно завышает оптовую цену на пропуск голосового трафика для менее крупных операторов, которые закупают его при звонках абонентов с телефонов фиксированной связи на мобильные.