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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки»

По мнению авторов обращения, «большая четверка» намеренно завышает оптовую цену на пропуск голосового трафика для менее крупных операторов, которые закупают его при звонках абонентов с телефонов фиксированной связи на мобильные.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки»

Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки» Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС), объединяющая небольшие региональные компании, пожаловалась Роскомнадзору и Россвязи на то, что «большая четверка» сотовых операторов завышает цены на пропуск голосового трафика в своих сетях.
Коммерсантъ18:16
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Коммерсантъ

Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки»

Коммерсантъ18:16
Компания

Телефонные операторы пожаловались на завышение цен «большой четверкой»

Компания04:57
Финансовая газета

АОТС хочет ввести госрегулирование цен на пропуск голосового трафика

Финансовая газета04:15
Фонтанка.Ру

Маленькие региональные телефонные компании отдают миллиарды «большой четверке» операторов и теперь взбунтовались

Фонтанка.Ру05:39

МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу по ситуации в стране

«Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной кампании и после ее завершения»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ05:25
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Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Обращение Мазепина, родившегося в Минске, распространила пресс-служба "Уралхима": "От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряжённости в обществе – и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности".
Вести.Ru03:03
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