Политика

РБКРБК«Я скажу Руди позвонить»: стенограмма разговора Трампа и Зеленского

Разговор состоялся 25 июля 2019 года. Дональд Трамп: Поздравляю вас с великой победой. Мы все в США наблюдали за вами, и вы проделали громадную работу.
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Как Зеленский лебезил перед Трампом

Комсомольская правда17:40

Телефонный разговор Трампа и Зеленского: что обсудили два президента

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Полная расшифровка разговора Зеленского и Трампа, ставшая поводом к импичменту

Lenta.ru11:21

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского

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«Я скажу Руди позвонить»: стенограмма разговора Трампа и Зеленского

РБК12:09

The White House (США): стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского (The White House)

ИноСМИ11:39

ФАН публикует полный перевод разговора Трампа и Зеленского

ФАН13:23
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Политика

Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым

Зеленский уточнил, что это был очень краткий разговор, когда они стояли в очереди.
РБК 19:32
Политика

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
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Космос

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Пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» с экипажем на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
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Политика

Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским

Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.
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Исследование показало, что технология искусственного интеллекта в диагностике ничуть не уступает опытным медицинским профессионалам.
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Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.
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Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

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