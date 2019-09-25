Администрация президента США опубликовала на сайте Белого дома расшифровку телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Этот разговор и послужил причиной начатой в отношении Трампа процедуры импичмента.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского: что обсудили два президента

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