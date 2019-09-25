Политика

Piter.tvPiter.tvБелый дом показал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Беседа состоялась 25 июля и стала причиной возможного импичмента президента США. В разговоре с Зеленским президент США упомянул имя сына бывшего вице-президента Америки Джо Байдена Хантера. Глава Белого дома сказал, что "было бы здорово", если Зеленский и новый генпрокурор Украины изучили его дело.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ФАН публикует полный перевод разговора Трампа и Зеленского

ФАН13:23

Трамп упомянул состоятельного человека в разговоре с Зеленским

Газета.Ru12:22

Полная расшифровка разговора Зеленского и Трампа, ставшая поводом к импичменту

Lenta.ru11:21

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Дождь12:14

«Я скажу Руди позвонить»: стенограмма разговора Трампа и Зеленского

РБК12:09

The White House (США): стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского (The White House)

ИноСМИ11:39

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского

Коммерсантъ12:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:31, Вашингтон
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек

BFM.ru 13:49
Политика

Зеленский в шутку предложил Трампу не общаться по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой США Дональдом Трампом пошутил, что двум лидерам лучше беседовать перед камерами, чем по телефону.
РБК 15:01
Политика

Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией

Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
Газета.Ru 14:30
Происшествия

У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом

В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru 14:55
Политика

Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости 15:12
Политика

Соловьев призвал ввести санкции против Украины

Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского на выступлении в ООН.
Газета.Ru 14:57
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Политика

В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации

В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Московский Комсомолец вчера в 17:28
Экономика

«Известия» ознакомились с данными ПФР о средней пенсии в регионах

Пенсионеры Чукотского автономного округа получают самую высокую пенсию в России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные ПФР за первое полугодие.
Интерфакс вчера в 21:33
Футбол

«Торпедо» победило «Крылья Советов» в Кубке России

Московское «Торпедо» обыграло «Крылья Советов» со счетом 2:0. На стадии 1/8 финала столичный клуб встретится с победителем пары «Балтика» — «Локомотив».
Bookmaker-ratings.ru 14:42
Политика

Лавров: Россия не собирается нарушать мораторий на ядерные испытания

Выступая на 11-й конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ в Нью-Йорке, глава российской дипломатии отметил, что РФ будет придерживаться моратория на ядерные испытания, если остальные страны также будут его соблюдать, передает РИА "Новости".
РЕН ТВ 12:31
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Для «женского обеда» украинская первая леди выбрала брючный костюм-тройку нежного голубого цвета, надев под пиджак жилетку на голое тело.
ФАН 12:26
Баскетбол

ЦСКА победил «Олимпиакос» в финале Кубка Гомельского

РИА Новости 13:55
Политика

Памфилова раскритиковала работу избиркома Петербурга

ЦИК признала неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга на муниципальных выборах в единый день голосования 8 сентября, заявила глава комиссии Элла Памфилова.
РБК 07:49
Культура

Собянин пригласил москвичей и гостей столицы на фестиваль Artlife Fest

ТАСС 13:41
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского

ТАСС 11:21
Политика

Кристалина Георгиева стала главой МВФ

В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.
ТАСС 14:10
Здоровье

Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар

Известия вчера в 08:09
Футбол

Дубль Головина принёс «Монако» победу в матче с «Ниццей»

Metaratings вчера в 16:53
Армия и оружие

СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС 11:57
Общество

В Чечне отцу невесты пришлось извиниться перед Кадыровым

Выложенное в интернет видео, на котором невеста плачет, обнимаясь с отцом, попало на глаза главе Чечни Рамзану Кадырову, который осудил поведение чеченца: по мусульманским обычаям отец не должен присутствовать на свадьбе дочери.
Московский Комсомолец 13:23
Армия и оружие

В Турции истребитель F-16 назвали «хламом» в сравнении с Су-35

Следует отметить, что, несмотря на свою современность и новейшие технологии, российский истребитель Су-35 продается значительно дешевле, чем устаревший F-16.
Военное дело вчера в 10:17
Игры

The Last of Us Part II выйдет 21 февраля

Матч ТВ 07:43
Политика

Джонсон экстренно прервал свое участие в Генассамблее ООН

Британский премьер-министр Борис Джонсон вынужден был прервать свой визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генассамблее ООН, и срочно вернуться в Лондон.
ТК Звезда 05:12
Космос

С Байконура стартовала последняя в серии ракета «Союз-ФГ»

Последняя ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» стартовала в 16:57 мск с космодрома Байконур.
Коммерсантъ 10:30
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Театры

Пласидо Доминго разорвал контракт с Метрополитен-опера

Руководство Метрополитен-опера в Нью-Йорке объявило во вторник, что легендарный тенор Пласидо Доминго согласился исключить из своего списка запланированные выступления в этом оперном театре после обвинений в сексуальных домогательствах со стороны нескольких женщин.
Российская газета вчера в 21:42
Авто

В РФ отзывают 65 автомобилей Jeep Cherokee

Американская компания отзовет свои внедорожники на российском рынке Росстандарт сообщает о отзыве 65 внедорожников Jeep Cherokee в России, которые были реализованы в период с марта 2014 года по сегодняшний день.
32CARS.ru 04:31
Наука

Китайские учёные научились выращивать зубную эмаль

Ugpressa.ru 23 сентября в 16:04
Политика

Лавров встретился с Зеленским для обсуждения ситуации на Донбассе

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал журналистам на Генассамблее ООН, что провел 25 сентября встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Российская газета 11:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джо Байден
Американский политик
Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное