с чего всё началось

Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь и я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе.

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