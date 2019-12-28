Шоу-бизнес
Свободная ПрессаТелегин не грустит после расставания с Пелагеей
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Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь и я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе.
— Иван Телегин, российский хоккеистРоссийский Диалог вчера в 23:59
с чего всё началось
Хоккеист московского ЦСКА и сборной России Иван Телегин, комментируя в Instagram сообщения о разводе с Пелагеей, заявил, что не у всех получается встретить одного единственного человека и прожить с ним всю жизнь.РИА Новости01:32
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«В распаде наших отношений нет вины третьих лиц»: Телегин высказался о расставании с Пелагеей
Телепрограммавчера в 22:29
Телегин — о разрыве с Пелагеей: «Не получилось сохранить семью, но всегда будем помогать друг другу»
Спорт-Экспрессвчера в 12:33
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Политика
Что выиграет Россия от договорённостей с Украиной по транзиту газа
Россия и Украина с 1 января 2020 года согласились обнулить взаимные претензии по транзиту газа, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 получит оперативную память LPDDR5 и экран 20:9
Согласно информации источника, старшая версия Xiaomi Mi 10 Pro будет оснащена оперативной памятью LPDDR5, а также экраном разрешением FullHD+ с соотношением сторон 20:9. Фанатский рендер Он добавил, что использование оперативной памяти LPDDR5 в старшей версии Xiaomi Mi 10 Pro не исключает возможности того, что она также появится в стандартной версии Xiaomi Mi 10.
Музыка
People назвал десять лучших музыкальных альбомов 2019 года
Редакция журнала People представила список лучших музыкальных альбомов 2019 года.
Происшествия
Штаб британской разведки потерял секретные документы
Из здания британской разведки MI-6 пропали секретные документы, включающие планировку нового корпуса и данные о системах сигнализации.
Наука
Лучшее за день. 27 декабря
Как быстро можно «включить» электрический ток, где раскинется «Долина Менделеева» и каким образом вес может помочь в борьбе с раком, расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Политика
Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
Единоборства
Второй бой Фьюри и Уайлдера официально подтвержден
Второй поединок между американским тяжеловесом Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Футбол
Микель Артета назвал первую задачу на посту главного тренера «Арсенала»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признал, что одной из его первых задач станет восстановить взаимоотношения между клубом и фанатами.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла во время сдачи ГТО в бассейне
В подмосковном Воскресенске школьница умерла в бассейне в свой день рождения.
Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Политика
Омбудсмен ДНР назвал дату обмена пленными между Киевом и Донбассом
Обмен пленными между Киевом и Донбассом по принципу «всех установленных на всех установленных» состоится 29 декабря.
Политика
Трамп раскритиковал Пелоси за количество бездомных в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп раскритиковал председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси за количество бездомных в «её округе» в Калифорнии.
Фигурное катание
Косторная прокомментировала отсутствие Загитовой на чемпионате России
Победительница Финала Гран-при Алена Косторная, говоря об отсутствии на чемпионате России по фигурному катанию олимпийской чемпионки Алины Загитовой, призналась, что есть ощущение того, что не хватает знакомого лица.
Общество
Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег
Сбербанк внедрил в банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Это нововведение уже позволило сократить подобные случаи на 30%.
Политика
Глава Еврокомиссии осудила санкции США против «Северного потока-2»
Члены Европейской комиссии негативно относятся к введению Вашингтоном санкций против газового проекта «Северный поток-2».
Происшествия
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Космос
Учёные оценили возможность погружать космонавтов в спячку
Сообщается, что учёные проработали конструкцию и дизайн космического корабля для погружённого в спячку экипажа, продумали энергопотребление, логистику и защиту от радиации.
Происшествия
В США неизвестные открыли стрельбу по группе молодежи, снимавшей клип
Два человека погибли, шесть пострадали в результате стрельбы на парковке около американского города Хьюстон во время съемок клипа, сообщил в субботу шериф округа Харрис Эд Гонсалес.
Единоборства
Емельяненко согласился провести бой с Кадыровым
Российский боец Александр Емельяненко согласился провести бой с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Футбол
«Рубин» подписал Игнатьева из «Краснодара»
Футбольный клуб "Рубин" из Казани официально подтвердил переход нападающего Ивана Игнатьева, перешедшего из "Краснодара".
Хоккей
Панарин может повторить историческое достижение Ягра и Рателля
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Только два игрока в истории «Рейнджерс» имели в своём активе по 45 голов и 60 передач за сезон — это Яромир Ягр в чемпионате-2005/2006 (54+69) и Жан Рателль в сезоне-1971/1972 (46+63).
Футбол
Егоров уволился с поста главы судейского департамента РФС
РИА "Новости" / Юрий Глебов Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров по собственному желанию покинул свой пост.
Кино