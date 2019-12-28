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Свободная ПрессаСвободная ПрессаТелегин не грустит после расставания с Пелагеей

Хоккеист Иван Телегин не грустит после расставания с певицей Пелагеей.
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Иван Телегин
Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь и я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе.
— Иван Телегин, российский хоккеистРоссийский Диалог вчера в 23:59
с чего всё началось
Хоккеист московского ЦСКА и сборной России Иван Телегин, комментируя в Instagram
 сообщения о разводе с Пелагеей, заявил, что не у всех получается встретить одного единственного человека и прожить с ним всю жизнь.
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