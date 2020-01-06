Общество

РБКРБКTelegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON

Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.
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Telegram не гарантирует заработка владельцам Gram

ТАСС08:14

Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON

РБК08:59

Telegram не будет контролировать TON

Телеканал 360°07:37

Telegram не гарантирует заработка владельцам Gram

News.ru08:57

«Грамы не помогут вам разбогатеть». Telegram объяснил, как будет работать новая криптовалюта

Фонтанка.Ру07:51

Телеграм не будет контролировать блокчейн платформу ТОН

Эхо Москвы10:28

Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON после запуска

Газета.Ru08:37
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РИА Новости 12:35
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В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

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Мобильные процессоры Intel Comet Lake-H превысят планку в 5 ГГц

Устройство имеет размеры 238х219х96 миллиметров, поэтому важно внедрение мощных и мобильный процессоров, каким и является Intel Comet Lake-H.
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Политика

Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
RT на русском 12:32
Политика

Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.
Взгляд.ру 10:30
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Канделаки прокомментировала ситуацию с трансляцией повтора финала МЧМ

Газета.Ru 11:27
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Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда вчера в 14:08
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В Волгограде блогер разбросал деньги в толпу

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Кино

Бондарчук рассказал о смысле фильма «Вторжение»

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Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных с Рождеством.
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Шведский игрок «Салавата Юлаева» Умарк надел свитер сборной России

Шведский игрок уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк после победы над столичным ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) надел свитер сборной России.
Газета.Ru 11:49
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

РИА Новости 07:43
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Авто

Как быстро и эффективно убрать лёд с лобового стекла

Эффективнее всего - воспользоваться функцией обогрева лобового стекла с нитями накаливания.
Letnews.ru 11:48
Шоу-бизнес

Дочь Леонида Якубовича снялась голой в ванной

21-летняя дочь Леонида Якубовича, ведущего культового шоу «Поле чудес», Варвара опубликовала откровенный снимок.
StarHit.ru вчера в 16:00
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
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Гарнитура HyperX Cloud Flight S поддерживает беспроводную зарядку

Компания HyperX выбрала выставку CES 2020, чтобы представить беспроводную гарнитуру Cloud Flight S. Эта гарнитура может работать без подзарядки до 30 часов.
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Армия и оружие

Каир и Эр-Рияд выступили против военного присутствия Турции в Ливии

Главы МИД Египта и Саудовской Аравии Самех Шукри и принц Фейсал ин Фархан аль-Сауд на полях встречи министров иностранных дел арабских и африканских государств открыто высказались против военного присутствия Турции на территории Ливии.
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Технологии

Уборщик сфотографировал консоль Sony PlayStation 5

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Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК 04 января в 22:20
Армия и оружие

Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции

«Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.
Avia.pro 04 января в 17:26
Происшествия

Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ

В Казани по подозрению в изнасиловании задержали водителя такси.
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Футбол

Защитник «Шахтёра» Матвиенко может перейти в «Манчестер Сити»

Sport.ru 06:14
Политика

Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Lenta.ru 04 января в 05:56
Политика

США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН

США обвинили Россию и Китай подрыве доверия к Совету Безопасности ООН.
Коммерсантъ 11:59
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Космос

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал галактику «Годзиллу»

Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал гигантскую галактику, которая может оказаться самой крупной из всех известных астрономам, сообщает BBC.
РЕН ТВ 11:33
Экономика

В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Газета.Ru 09:17
Футбол

Хет-трик Роналду принес «Ювентусу» победу над «Кальяри»

Вести.Ru 10:52
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 02:23
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