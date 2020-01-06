Общество

РБКРБКTelegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON

Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.
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Telegram не гарантирует заработка владельцам Gram

ТАСС08:14

Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON

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«Грамы не помогут вам разбогатеть». Telegram объяснил, как будет работать новая криптовалюта

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Telegram не гарантирует заработка владельцам Gram

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Эхо Москвы10:28

Telegram откажется от контроля над блокчейн-платформой TON

Ведомости08:25
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Норвежец Йоханнес Клебо стал третьим. Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км и одержала победу на «Тур де Ски».
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При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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