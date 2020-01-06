Общество

Газета.RuГазета.RuTelegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON после запуска

У компании не будет уникальных прав внутри платформы, подчеркнули в Telegram. Кроме того, компания не берет на себя обязательства по поддержке TON и по созданию приложений для нее.
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Telegram не гарантирует заработка владельцам Gram

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Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON

РБК08:59

Telegram не будет контролировать TON

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«Грамы не помогут вам разбогатеть». Telegram объяснил, как будет работать новая криптовалюта

Фонтанка.Ру07:51

Телеграм не будет контролировать блокчейн платформу ТОН

Эхо Москвы10:28

Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON после запуска

Газета.Ru08:37
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Политика

Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН

Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
РБК 15:32
Общество

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
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Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина изобразила выпуск новостей

Телеведущий сообщил, когда вся семья собирается за обеденным столом — Лиза забирается в стеклянный шкаф и изображает телевизионный новостной выпуск.
StarHit.ru 10:00
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Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге

В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Газета.Ru 08:19
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Фелиш: «Сейчас вижу, как я был счастлив в „Бенфике“»

Полузащитник "Атлетико" Жоау Фелиш поделился мнением о времени, проведенном в "Бенфике": Сейчас вижу, как я был счастлив в "Бенфике".
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Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T

В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
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Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
RT на русском 10:05
Авто

Раскрыты перспективы появления Opel Corsa в России

Обновленная компактная модель Opel Corsa вышла в продажу на европейском рынке в 2019 году.
Faktom вчера в 03:34
Фигурное катание

Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

О затратах, связанных с организацией ледовых шоу, рассказал хореограф Илья Авербух, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sport24.
Мой Брянск вчера в 09:15
Происшествия

На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

РИА Новости 05:09
Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
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Гаджеты

Сверхтонкий игровой ноутбук Y740S показала компания Lenovo

Одна из новинок, которые Lenovo показала на CES 2020, вызвала огромный интерес у публики в целом и игрового сообщества в частности.
Faktom 12:06
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с двумя машинами

Пострадали еще три человека, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 10:50
Наука

«Нужно предлагать что-то, что в перспективе могло бы спасти мир»

Если человек заканчивает аспирантуру по физике и не знает английского, на нем можно смело ставить крест и отчислять из научной жизни навсегда.
Индикатор 08:21
Футбол

«Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль» узнали соперников в 1/16 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии.
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Экономика

Почему Соединённым Штатам прогнозируют экономический спад в 2020 году

Более половины финансовых директоров ведущих компаний мира прогнозируют экономический спад в США в 2020 году.
RT на русском 03 января в 23:00
Происшествия

Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Вести.Ru 05:32
Хоккей

Телеканалы запутали болельщиков «разными финалами» МЧМ по хоккею

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Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
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Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

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Автоспорт

Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе ралли «Дакар»

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под руководством Дмитрия Сотникова занял второе место на втором этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков.
Известия 07:54
Происшествия

Около 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
Коммерсантъ 04 января в 22:35
Общество

В Калининграде снова пытаются продать тевтонский замок Прейсиш-Эйлау

Замок Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау снова пытаются продать в Калининграде, начальная цена здания составляет более шести миллионов рублей.
Аргументы и Факты 12:10
Религия

Эстонский премьер по-русски поздравил православных с Рождеством

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в понедельник на русском языке поздравил всех православных с Рождеством Христовым.
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Армия и оружие

Каир и Эр-Рияд выступили против военного присутствия Турции в Ливии

Главы МИД Египта и Саудовской Аравии Самех Шукри и принц Фейсал ин Фархан аль-Сауд на полях встречи министров иностранных дел арабских и африканских государств открыто высказались против военного присутствия Турции на территории Ливии.
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Общество

Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN.
Газета.Ru 15:10
Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Газета.Ru 13:43
Армия и оружие

Американская коалиция выведет войска из Ирака

Возглавляемая США военная коалиция выведет свои войска из Ирака.
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Экстренно направленный в Сирию ракетный крейсер «Маршал Устинов» пострадал при проходе через Босфор. Видео

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Общество

Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»

Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
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