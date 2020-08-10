Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Telegram объявил об запуске инструментов против цензуры в Белоруссии

Telegram ввел инструменты против цензуры в Белоруссии, это должно позволить мессенджеру активно работать в стране. Об этом в понедельник, 10 августа, заявил в своем Twitter основатель соцсети Павел Дуров.В источнике
Павел Дуров
Мы включили инструменты против цензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался активным для большинства пользователей в этой стране. Но подключение по-прежнему нестабильно, так как интернет время от времени полностью отключается по всей стране.
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

Дуров заявил о проблемах с Интернетом в Белоруссии. Telegram силится оставаться на связи

Фонтанка.Рувчера в 16:44
РБК

Дуров заявил о запуске в Белоруссии «антицензурных инструментов» Telegram

РБКвчера в 16:42
ТАСС

Дуров: Telegram подключил инструменты против цензуры для обеспечения работы в Белоруссии

ТАССвчера в 16:14
Московский Комсомолец

В Белоруссии Telegram запустил инструменты против цензуры

Московский Комсомолецвчера в 16:32
Газета.Ru

Telegram внедрил инструменты против цензуры для пользователей в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 16:22
РИА Новости

Telegram активировал инструменты против цензуры для жителей Белоруссии

РИА Новостивчера в 16:20
RT на русском

Telegram включил инструменты против цензуры для работы в Белоруссии

RT на русскомвчера в 16:41

Пушков объяснил причину борьбы Германии и США за «Северный поток — 2»

Ранее немецкое издание писало о том, что Европа столкнулась с дилеммой из-за строительства «Северного потока — 2». По словам журналистов, Германия призывает ввести контрсанкции против США, однако у Берлина не хватает решительности на такие действия.
Lenta.ru23:35
1

Урал — Динамо 0:2

В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с «Рубином». В свою очередь «Динамо» примет «Ротор». Оба матча состоятся 15 августа.
Чемпионатвчера в 11:52

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русскомвчера в 01:27
270

Московская федерация футбола разберется в ситуации с избиением судьи

Московская федерация футбола пообещала разобраться в инциденте с бывшим игроком «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и сборной России Романом Широковым, который избил судью Никиту Данченкова во время матча любительских команд.
Известия17:59
6

Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
31

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
92

В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
REGNUM20:48
676