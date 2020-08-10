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Известия

Telegram объявил об запуске инструментов против цензуры в Белоруссии

Telegram ввел инструменты против цензуры в Белоруссии, это должно позволить мессенджеру активно работать в стране. Об этом в понедельник, 10 августа, заявил в своем Twitter основатель соцсети Павел Дуров.В источнике
Павел Дуров
Мы включили инструменты против цензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался активным для большинства пользователей в этой стране. Но подключение по-прежнему нестабильно, так как интернет время от времени полностью отключается по всей стране.
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Фонтанка.Ру

Дуров заявил о проблемах с Интернетом в Белоруссии. Telegram силится оставаться на связи

Фонтанка.Рувчера в 16:44
РБК

Дуров заявил о запуске в Белоруссии «антицензурных инструментов» Telegram

РБКвчера в 16:42
РИА Новости

Telegram активировал инструменты против цензуры для жителей Белоруссии

РИА Новостивчера в 16:20
Московский Комсомолец

В Белоруссии Telegram запустил инструменты против цензуры

Московский Комсомолецвчера в 16:32
Газета.Ru

Telegram внедрил инструменты против цензуры для пользователей в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 16:22
RT на русском

Telegram включил инструменты против цензуры для работы в Белоруссии

RT на русскомвчера в 16:41
ТАСС

Дуров: Telegram подключил инструменты против цензуры для обеспечения работы в Белоруссии

ТАССвчера в 16:14

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