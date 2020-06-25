Общество
Российская газетаВ США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram
Американский суд обязал Telegram выплатить 1,224 миллиарда долларов покупателям криптовалюты Gram в качестве неустойки за невыполненные перед ними обязательства. Компания должна будет выплатить также еще 18,5 миллиона долларов в качестве гражданско-правовой компенсации.
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с чего всё началось
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал компанию Telegram Group Inc. вернуть деньги инвесторам и заплатить штраф $18,5 млн, пишет Coindesk.Полит.ру13:41
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