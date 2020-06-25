с чего всё началось

Американский суд обязал Telegram выплатить 1,224 миллиарда долларов покупателям криптовалюты Gram в качестве неустойки за невыполненные перед ними обязательства. Компания должна будет выплатить также еще 18,5 миллиона долларов в качестве гражданско-правовой компенсации.

В США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram

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