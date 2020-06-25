Общество
ТАССTelegram обязали вернуть покупателям Gram $1,22 млрд
"Ответчики несут солидарную ответственность за возмещение $1 224 000 000", - также говорится в постановлении. Эти средства должны вернуть покупателям цифровых токенов Gram. Около $1,19 млрд из этой суммы будут выплачены в рамках договоренностей о расторжении контрактов с инвесторами.
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с чего всё началось
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал компанию Telegram Group Inc. вернуть деньги инвесторам и заплатить штраф $18,5 млн, пишет Coindesk.Полит.рувчера в 13:41
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Павел Дуров сделал заявление о судебном разбирательстве в США по криптовалюте TON
Комсомольская правдавчера в 14:33
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Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus
Автоновости дня вчера в 02:02
Общество
Минздрав отложил ввод обязательных тестов на алкоголь для водителей
Введение тестирования на наркотики и алкоголь при медицинском освидетельствовании водителей отложено до 1 января 2021 года.
Свободная Пресса вчера в 23:34
Общество
Названо максимально допустимое количество съеденной черешни в день
Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала максимальное количество черешни, которое допустимо съесть в течение дня.
Lenta.ru вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа
Телеведущая Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа.
Инфорос вчера в 11:46
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
Адвокат заявил, что Ефремов готов усыновить детей Захарова
Артист Михаил Ефремов осознает, что может сесть в тюрьму, и готов понести наказание, рассказал в эфире "Эха Москвы" адвокат актера Эльман Пашаев.
Москва 24 вчера в 01:52
Общество
С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии
С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист 24 июня в 23:36
Общество
Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе
В ведомстве уточнили, что объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается.
Chaikovskie.ru 23 июня в 01:10
Здоровье
Магадан накрывает волна заболеваемости COVID-19
По словам и.о. заместителя министра здравоохранения Магаданской области Елены Кузьменко, на смену локальным вспышкам эпидемии приходит широкое распространение COVID-19 в самом Магадане.
Колыма-информ вчера в 23:33
Общество
Deloitte назвала главные тревоги миллениалов и поколения Z
В список главных тревог российских миллениалов попали здравоохранение, распределение богатств и коррупция, а в тройке лидеров в мире — изменение климата, личная безопасность и безработица.
РБК 00:00
Политика
Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости вчера в 18:16
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Общество
Россиян предупредили о грядущем похолодании
Ряд регионов России ждет на следующей неделе похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Футбол
Акинфеев эмоционально прокомментировал поражение от «Зенита»
В первом туре после возобновления чемпионата России в июне ЦСКА был на своем поле разгромлен "Зенитом" (0:4), после чего в отставку подал Ганчаренко, а также появилась информация о том, что Акинфеев думает над завершением карьеры.
Евро-футбол.ру вчера в 13:14
Наука
Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify обнаружили способ уничтожения коронавирусной инфекции за 25 секунд.
Lenta.ru вчера в 22:50
Политика
Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости вчера в 02:47
Шоу-бизнес
Лолита пытается через суд выселить бывшего мужа из квартиры
Известная певица Лолита Милявская планирует выселить из своей квартиры бывшего супруга Дмитрия Иванова, с которым они развелись около года тому назад.
Актуальные Новости вчера в 10:04
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия вчера в 19:55
Происшествия
В Индии от ударов молнии погибли 23 человека
В индийском штате Бихар 23 человека погибли и 10 пострадали в результате нескольких инцидентов с ударом молнии, передает Associated Press со ссылкой на местные власти.
Газета.Ru вчера в 06:55
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
Общество
Семьи с детьми в июле получат дополнительные 10 тысяч рублей
«Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тысяч рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно».
Телеканал ОТВ вчера в 10:51
Общество
В ВОЗ заявили о новом всплеске коронавируса в Европе
Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе наблюдался впервые за несколько месяцев.
ТАСС вчера в 17:14
Политика
Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:13
Футбол
«Спартак» хочет купить экс-форварда «Арсенала»
Напомним, Яя Саного перешел в «Тулузу» в 2017 году из лондонского «Арсенала», подписав контракт до июня 2020-го.
Нева Спорт вчера в 11:30
Театры
В Ростове закрылся независимый Театр 18+
В Ростове о своём закрытии сообщил Театр 18+. Новость появилась в официальном аккаунте театра 25 июня.
Rostov.ru вчера в 15:43
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Авто
Opel представил кроссовер Opel Mokka нового поколения
Автомобильная компания Opel представила новое (второе) поколение своего компактного кроссовера Opel Mokka, который, со слов разработчиков, идеально подходит как для городской эксплуатации, так и для безопасной езды по загородным шоссе и дорогам.
Ugpressa.ru 24 июня в 11:11