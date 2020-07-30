Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple
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В жалобе властям ЕС Telegram обвиняет Apple в ограничении инноваций. Мессенджер в 2016-м хотел запустить игровую платформу, однако Apple не позволила сделать этого под угрозой удаления приложения из App Store, сославшись на правила магазина.В источнике
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