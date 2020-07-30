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Вести.Ru
Вести.Ru

Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple

В жалобе властям ЕС Telegram обвиняет Apple в ограничении инноваций. Мессенджер в 2016-м хотел запустить игровую платформу, однако Apple не позволила сделать этого под угрозой удаления приложения из App Store, сославшись на правила магазина.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Telegram пожаловался на Apple в Еврокомиссию

Газета.Ru05:17
Известия

Telegram пожаловался в Еврокомиссию на Apple

Известия01:43
3DNews

Telegram подал в ЕС антимонопольный иск к Apple по поводу App Store

3DNews05:24
iXBT.com

Telegram перешел к наступлению на Apple: компания подала антимонопольную жалобу из-за комиссии в App Store

iXBT.com05:50
ПРАЙМ

Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store

ПРАЙМ00:51
Ferra

Telegram пожаловался на Apple из-за нечестной конкуренции

Ferra07:24
ТАСС

В Еврокомиссии не комментируют жалобу Telegram в антимонопольные органы на Apple

ТАСС06:28
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Суд оставил Ефремова под домашним арестом до следующего года

Пресненский суд Москвы продлил до 22 января следующего года домашний арест актеру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Суд оставил Ефремова под домашним арестом до следующего года
РИА Новости09:26
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ВС сократил до четырех лет наказание ростовским сторонникам Мальцева

Верховный суд России смягчил приговор ростовским студентам Яну Сидорову и Владу Мордасову, осужденным по обвинению в попытке организовать массовые беспорядки в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года.
Интерфакс07:21
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Сборка международного термоядерного реактора стартовала во Франции

В ходе церемонии, посвященной началу работ, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поздравил всех участников проекта ИТЭР с началом нового этапа — сборкой и монтажом термоядерного реактора, в основе которого идеи и разработки знаменитого токамака выдающихся отечественных ученых еще советских лет.
Московский Комсомолец28 июля в 10:32
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Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК07:41
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфакс05:47
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Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском07:41
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