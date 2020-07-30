Отмечается, что в жалобе еврокомиссару по вопросам конкуренции в Еврокомиссии Маргрет Вестагер Telegram, который используют свыше 400 млн человек, потребовал от Apple "разрешить пользователям загрузку софта за пределами AppStore".

Telegram подал жалобу на Apple в Еврокомиссию

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