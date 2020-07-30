Технологии
Newstracker.ruTelegram подал жалобу на Apple в Еврокомиссию
Отмечается, что в жалобе еврокомиссару по вопросам конкуренции в Еврокомиссии Маргрет Вестагер Telegram, который используют свыше 400 млн человек, потребовал от Apple "разрешить пользователям загрузку софта за пределами AppStore".
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Происшествия
Семь домов на севере Москвы остались без газа из-за повреждения трубы
Семь жилых домов на севере Москвы отключены от газа из-за повреждения газопровода.
РБК 12:42
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
Городовой вчера в 09:35
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Согласно опубликованным документам, обновленные внедорожник и пикап, предназначенные для рынка РФ, укомплектовали усовершенствованным дизельным турбодвигателем объемом 2,8 литра с отдачей 200 л.с. и пиковым крутящим моментом 500 Нм.
Новые автомобили 00:00
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
Политика
Источник: Козак не выдвигал предложений о выходе России из переговоров по Донбассу
Письмо заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака коллегам по "нормандской четверке" не содержит предложений о выходе РФ из переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
ТАСС 12:29
Политика
Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили
«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 06:13
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Футбол
«Оренбург» хочет пригласить иностранного тренера
Ранее стало известно, что Дмитрий Парфёнов отказался возглавлять "Оренбург".
Soccer.ru 11:38
Политика
От имени президента. Гайдукевич представит Лукашенко на теледебатах
Депутат парламента Олег Гайдукевич сообщил, что будет представлять действующего белорусского президента Александра Лукашенко на предвыборных теледебатах.
Радио Sputnik 06:12
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 10:52
Здоровье
В ВОЗ заявили о нескорой выработке иммунитета от коронавируса
Райан отметил, что коронавирус будет еще долгое время мучить людей. Справиться с ним может помочь как раз общий иммунитет.
Evo-rus.com 05:21
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости вчера в 10:47
Футбол
Экс-тренер «Челси»: Абрамович сослал бы меня в Сибирь, если бы клуб занял четвёртое место
Если бы несколько лет назад „Челси“ занял четвёртое место, Абрамович сослал бы меня в Сибирь.
Чемпионат 12:38
Футбол
Консорциум из Саудовской Аравии отказался от покупки «Ньюкасла»
Консорциум, принадлежащий семье короля Саудовской Аравии, отказался от покупки "Ньюкасла".
Газета.Ru 11:51
Финансы
Международные резервы России выросли за неделю на $8,7 млрд
«Международные резервы по состоянию на 24 июля составили $582,7 млрд», — отмечается в сообщении. За неделю они увеличились на $8,7 млрд.
Известия 09:58
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян пытались заманить в Ливию
Правительство национального согласия Ливии (ПНС) намеревалось заманить в Африку группу россиян из частной военно-охранной компании «МАР», которых задержали в Белоруссии, чтобы выдать их за бойцов ЧВК «Вагнера».
URA.Ru 08:20
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru 07:18
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Национальная служба новостей 10:56
Общество
Собянин оценил возможность проведения Дня города в Москве
Власти Москвы не имеют полной уверенности, что в столице получится провести масштабный День города.
RT на русском 11:39
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Происшествия
Адвокат рассказал об отказе Ефремова признать вину в деле по ДТП
Адвокат Эльман Пашаев в эфире телеканала «Россия 1» 30 июля заявил, что он убедил актера Михаила Ефремова отказаться от признания вины по делу о ДТП в центре Москвы.
Известия 12:46
Экономика
США лишили целую страну доступа к еде и деньгам
Экономика Ирана, которая находится под давлением из-за санкций США, низких цен на нефть и пандемии коронавируса, лишилась доступа к продовольствию, лекарствам и собственным деньгам по вине Вашингтона, пишет Reuters.
Lenta.ru 12:28
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Спорт
WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах
РИА Новости 11:45
Происшествия
В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими
РИА Новости 05:49
Общество
Конгресс США обвинил Facebook и Google в злоупотреблении влиянием
В Конгрессе США полагают, что крупнейшие IT-компании Amazon, Facebook, Apple и Google злоупотребляют своей ведущей ролью на рынках.
Деловое.ТВ 09:19