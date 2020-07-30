В жалобе властям ЕС Telegram обвиняет Apple в ограничении инноваций. Мессенджер в 2016-м хотел запустить игровую платформу, однако Apple не позволила сделать этого под угрозой удаления приложения из App Store, сославшись на правила магазина.

Политика Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу Первый президент Украины Леонид Кравчук станет главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. 28

Общество На Среднем Урале выявили ещё 215 носителей коронавируса В Свердловской области подтвердили новые 215 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. 1,5K

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Происшествия Адвокат объяснил, почему Ефремов назвал себя предпринимателем Москва, 30 июля 2020, 13:57 — REGNUM Михаил Ефремов является актёром, а не бизнесменом, несмотря на то, что представился суду индивидуальным предпринимателем (ИП). 28

Политика Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском Президент РФ Владимир Путин поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии. 1

Происшествия На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области. 1

Армия и оружие В борьбе с коронавирусом в КНДР заметили разработку биологического оружия В борьбе с коронавирусной инфекцией и в создании вакцины в КНДР заметили разработку нового биологического оружия.

Гаджеты OnePlus Nord имеет проблему с дисплеем Всего через неделю после начала продаж OnePlus Nord у смартфона обнаружена странная проблема – дисплей аппарата при низкой яркости искажает цвета, показывая фиолетовые и зеленые оттенки там, где их нет.

Общество Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек» Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», который пытался получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек». 38

Политика Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет. 85

Политика Песков прокомментировал связь задержанных в Белоруссии россиян с ЧВК В России на юридическом уровне не существует понятия «частные военные компании (ЧВК)», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 30 июля. 4

Технологии «МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика». 55

Футбол Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый Тула, 30 июля 2020, 13:47 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. Об этом 30 июля сообщают «Вести Тула».

Общество В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.

Футбол Отец Кварацхелии рассказал о будущем сына в «Рубине» Бадри Кварацхелия, отец грузинского игрока казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелии, рассказал в интервью "Матч ТВ" о том, как его сын сработался с Леонидом Слуцким и почему он до сих пор живет на базе.