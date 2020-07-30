Технологии

Вести.RuВести.RuTelegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple

В жалобе властям ЕС Telegram обвиняет Apple в ограничении инноваций. Мессенджер в 2016-м хотел запустить игровую платформу, однако Apple не позволила сделать этого под угрозой удаления приложения из App Store, сославшись на правила магазина.
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Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store

ПРАЙМ00:51

Telegram пожаловался в Еврокомиссию на Apple

Известия01:43

Telegram пожаловался на Apple в Еврокомиссию

Газета.Ru05:17

Telegram перешел в наступление на Apple

iXBT.com05:50

Valve напряглась: антимонопольные вопросы к Apple App Store можно адресовать и Steam

3DNews05:38

Telegram пожаловался на Apple из-за нечестной конкуренции

Ferra07:24

В Еврокомиссии не комментируют жалобу Telegram в антимонопольные органы на Apple

ТАСС06:28
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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
192
Политика

Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук станет главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.
Известия 07:53
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Общество

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
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Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

CT news 28 июля в 14:15
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Общество

На Среднем Урале выявили ещё 215 носителей коронавируса

В Свердловской области подтвердили новые 215 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM 03:46
1,5K
Общество

Сенат США обвинил аукционные дома в продаже картин братьям Ротенбергам

НТВ вчера в 17:38
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
1,8K
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
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Происшествия

Адвокат объяснил, почему Ефремов назвал себя предпринимателем

Москва, 30 июля 2020, 13:57 — REGNUM Михаил Ефремов является актёром, а не бизнесменом, несмотря на то, что представился суду индивидуальным предпринимателем (ИП).
REGNUM 06:57
28
Политика

Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском

Президент РФ Владимир Путин поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
РИА Новости 07:48
1
Происшествия

На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
RT на русском 03:23
1
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Вячеслав Володин, являющийся спикером нижней палаты парламента, дал поручение проверить российских политиков на наличие иностранного паспорта.
CT news вчера в 18:56
2K
Происшествия

Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
3
Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
105
Политика

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
Городовой вчера в 09:35
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Армия и оружие

В борьбе с коронавирусом в КНДР заметили разработку биологического оружия

В борьбе с коронавирусной инфекцией и в создании вакцины в КНДР заметили разработку нового биологического оружия.
Lenta.ru 08:04
Гаджеты

OnePlus Nord имеет проблему с дисплеем

Всего через неделю после начала продаж OnePlus Nord у смартфона обнаружена странная проблема – дисплей аппарата при низкой яркости искажает цвета, показывая фиолетовые и зеленые оттенки там, где их нет.
MobiDevices 03:53
Общество

Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», который пытался получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
РБК 04:58
38
Политика

Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости 04:55
85
Политика

Песков прокомментировал связь задержанных в Белоруссии россиян с ЧВК

В России на юридическом уровне не существует понятия «частные военные компании (ЧВК)», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 30 июля.
Вечерняя Москва 07:14
4
Технологии

«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве

Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ вчера в 08:47
55
Происшествия

В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа

В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
1K
Футбол

Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый

Тула, 30 июля 2020, 13:47 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. Об этом 30 июля сообщают «Вести Тула».
REGNUM 06:47
Общество

В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием

Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
Известия 07:26
Футбол

Отец Кварацхелии рассказал о будущем сына в «Рубине»

Бадри Кварацхелия, отец грузинского игрока казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелии, рассказал в интервью "Матч ТВ" о том, как его сын сработался с Леонидом Слуцким и почему он до сих пор живет на базе.
Реальное время 04:20
Футбол

«Манчестер Сити» договорился о покупке защитника «Борнмута» Аке

Защитник «Борнмута» и сборной Голландии Натан Аке продолжит карьеру в «Манчестер Сити».
Sport24.ru 06:46
Футбол

Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»

REGNUM 06:51
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
20
Общество

В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
76
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
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Павел Дуров
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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