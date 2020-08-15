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РБК
РБК

Telegram провел в Белоруссии опрос о президентских выборах

Официальный канал Telegram в Белоруссии создал анонимный опрос, в котором попросил белорусов сообщить о своем голосе на президентских выборах.В источнике
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Lenta.ru

Telegram устроил «выборы» для белорусов

Lenta.ru20:08
URA.Ru

Telegram провел среди белорусов опрос о президентских выборах

URA.Ru21:32
РИА Новости

Telegram провел среди белорусов опрос о президентских выборах

РИА Новости20:48
Газета.Ru

Telegram провел «выборы» для белорусских пользователей

Газета.Ru20:34
Московский Комсомолец

Telegram провел опрос белорусов о выборах президента

Московский Комсомолец21:43
РБК

Telegram провел в Белоруссии опрос о президентских выборах

РБК17:38
Телеканал 360°

В Telegram появился канал «Беларусь». Половина его подписчиков голосовала на выборах за Тихановскую

Телеканал 360°17:28

Священника на Украине выгнали из автобуса за слова о русской музыке

Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше, оттуда добрался благодаря добрым людям домой, — говорится в сообщении Винника.
News.ruвчера в 21:27
73

Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена

Бедминстер, 16 августа 2020, 03:39 — REGNUM Заявление о намерении серьёзно изучить возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена сделал президент США Дональд Трамп 16 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси.
REGNUM20:39
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Были протестированы возможности космической связи Starlink

Тесты на скорость закачки показали результаты от 5 Мбит до 18МБит / с. Те же тесты, проведенные за минувшие 2недели, показали задержки или частоту от 31 м / с до 94 м / с. Отмечается, что это не всестороннее исследование скорости и задержки Starlink, поэтому пока неизвестно, чего ожидать пользователям после полного развертывание спутников и коммерциализации услуги.
Evo-rus.comвчера в 15:23
39

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru14 августа в 09:08
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В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
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Составлен рейтинг самых популярных в России кроссоверов с пробегом

За второй месяц лета в России было продано 141 924 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 6,8 процента больше, чем за тот же месяц 2019 года, сообщалось в отчете Ассоциации европейского бизнеса.
Motor14 августа в 04:12
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Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве заявил, что после проведения титульного поединка с американцем Джастином Гэтжи готов снова встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.
РИА Новости14 августа в 06:00
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