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РИА Новости
РИА Новости

Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента

Официальный канал Telegram в Белоруссии создал анонимный опрос, в котором попросил жителей страны сообщить, за кого они отдали голос на президентских выборах.В источнике
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Московский Комсомолец

Telegram провел опрос среди белорусов о выборах президента

Московский Комсомолец21:43
URA.Ru

Telegram провел среди белорусов опрос о президентских выборах

URA.Ru21:32
РБК

Telegram провел в Белоруссии опрос о президентских выборах

РБК17:38
Газета.Ru

Telegram провел «выборы» для белорусских пользователей

Газета.Ru20:34
Lenta.ru

Telegram устроил «выборы» для белорусов

Lenta.ru20:08
РИА Новости

Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента

РИА Новости20:48
Телеканал 360°

В Telegram появился канал «Беларусь». Половина его подписчиков голосовала на выборах за Тихановскую

Телеканал 360°17:28

Семья белорусского оппозиционера Цепкало находится на Украине

Минск, 16 августа 2020, 10:32 — REGNUM Представитель объединенного штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Вероника Цепкало покинула территорию Российской Федерации и в данный момент вместе с детьми находится на Украине.
REGNUM03:32
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Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОСС23:53
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Болтон допустил объявление Трампом о выходе США из НАТО до выборов

Как отметил Болтон в беседе с журналистом испанского издания Razon, за это время Трамп может встретиться с лидером КНДР и объявить мир на Корейском полуострове, может вывести все силы США из Афганистана или объявить о выходе США из НАТО.
Известия03:08
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В США разрешили применять новый тест на коронавирус по образцу слюны

Власти США одобрили применение нового теста на коронавирус COVID-19 по образцу слюны, при котором не требуется брать мазок из носоглотки, сообщается на сайте управления по надзору за качеством продовольствия и медикаментов при Минздраве США.
Коммерсантъ21:17