В США разрешили применять новый тест на коронавирус по образцу слюны

Власти США одобрили применение нового теста на коронавирус COVID-19 по образцу слюны, при котором не требуется брать мазок из носоглотки, сообщается на сайте управления по надзору за качеством продовольствия и медикаментов при Минздраве США.