Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента
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Официальный канал Telegram в Белоруссии создал анонимный опрос, в котором попросил жителей страны сообщить, за кого они отдали голос на президентских выборах.В источнике
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