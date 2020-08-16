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РИА Новости
РИА Новости

Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента

Официальный канал Telegram в Белоруссии создал анонимный опрос, в котором попросил жителей страны сообщить, за кого они отдали голос на президентских выборах.В источнике
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Московский Комсомолец

Telegram провел опрос среди белорусов о выборах президента

Московский Комсомолец21:43
URA.Ru

Telegram провел среди белорусов опрос о президентских выборах

URA.Ru21:32
Газета.Ru

Telegram провел «выборы» для белорусских пользователей

Газета.Ru20:34
РИА Новости

Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента

РИА Новости20:48
Lenta.ru

Telegram устроил «выборы» для белорусов

Lenta.ru20:08
РБК

Telegram провел в Белоруссии опрос о президентских выборах

РБК17:38
Телеканал 360°

В Telegram появился канал «Беларусь». Половина его подписчиков голосовала на выборах за Тихановскую

Телеканал 360°17:28

Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новостивчера в 14:10
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«Урал» обратился в РФС для оценки решений арбитров в матче с «Рубином»

"Урал" обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) для оценки решений судейской бригады на матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским "Рубином", сообщается на сайте екатеринбургского клуба.
РИА Новости04:56

Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена

Бедминстер, 16 августа 2020, 03:39 — REGNUM Заявление о намерении серьёзно изучить возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена сделал президент США Дональд Трамп 16 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси.
REGNUM20:39
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В МВД раскрыли схему вывода миллиардов рублей из России за границу

«Сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, ГСУ ГУ МВД России по Москве и представителями Управления ФСБ России по Москве и Московской области пресечен канал вывода денежных средств за рубеж», — цитирует пресс-служба ведомства официального представителя МВД России Ирину Волк.
Парламентская газетавчера в 11:49
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