Общество

Газета.RuГазета.RuTelegram создаст прокси-сервера для работы в КНР и Иране

Основатель Telegram Павел Дуров намерен сделать мессенджер доступнее на территории Ирана и Китая. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Предприниматель сообщил, что последние два года для опережения цензоров нужно было регулярно обновлять для его мессенджера технологию "разблокирования".
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Telegram собирается попасть в Иран и Китай

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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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Кроссплатформенный мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Используются проприетарная серверная часть c закрытым кодом, работающая на мощностях нескольких компаний США и Германии, финансируемых Павлом Дуровым в объёме порядка 13 млн долларов США ежегодно, и несколько клиентов с открытым исходным кодом, в том числе под лицензией GNU GPL.
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