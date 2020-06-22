Основатель Telegram Павел Дуров намерен сделать мессенджер доступнее на территории Ирана и Китая. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Предприниматель сообщил, что последние два года для опережения цензоров нужно было регулярно обновлять для его мессенджера технологию "разблокирования".

Telegram создаст прокси-сервера для работы в КНР и Иране

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