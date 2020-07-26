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Газета.Ru
Газета.Ru

В Telegram появились видеозвонки на iOS в тестовом режиме

Мессенджер Telegram начал тестировать видеозвонки. Об этом сообщает портал "Код Дурова". Пока что новая функция доступна только на iOS.В источнике
С чего всё началось
Мессенджер Telegram открыл для своих пользователей возможность совершать видеозвонки после обновления программы до версии 6.3 для iOS, сообщает издание "Код Дурова
".
Life.ru07:45
Подробнее о событии
РИА Новости

Telegram в тестовом режиме запустил видеозвонки

РИА Новости07:29
РБК

В Telegram в тестовом режиме добавили видеозвонки

РБК07:24
Газета.Ru

В Telegram появились видеозвонки на iOS в тестовом режиме

Газета.Ru07:18
ТАСС

Telegram тестирует функцию видеозвонков на iOS

ТАСС06:39
Телеканал 360°

Функцию видеозвонков обнаружили в Telegram. Пока в тестовом режиме

Телеканал 360°06:13
Lenta.ru

В Telegram появились видеозвонки

Lenta.ru06:12
Российская газета

В Telegram появились видеозвонки. Как их включить

Российская газета06:06
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В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости21:48
2,7K
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
26
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В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском24 июля в 12:45
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru24 июля в 09:24
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