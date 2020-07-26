В Telegram появились видеозвонки на iOS в тестовом режиме
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Мессенджер Telegram начал тестировать видеозвонки. Об этом сообщает портал "Код Дурова". Пока что новая функция доступна только на iOS.В источнике
С чего всё началось
Мессенджер Telegram открыл для своих пользователей возможность совершать видеозвонки после обновления программы до версии 6.3 для iOS, сообщает издание "Код Дурова
".
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