Мессенджер Telegram выпустил обновленную версию приложения для iOS, в которой в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки.

Telegram в тестовом режиме запустил функцию видеозвонков на iOS

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