Интернет
Агентство ТелеграфTelegram в тестовом режиме запустил функцию видеозвонков на iOS
Мессенджер Telegram выпустил обновленную версию приложения для iOS, в которой в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки.
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Политика
Антироссийская истерия президента Вучича продолжается
Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера".
REGNUM вчера в 12:36
Происшествия
В Крыму затонул бронетранспортер при преодолении Керченского пролива
В Крыму затонула бронемашина БРДМ-2, форсировавшая Керченский пролив в рамках патриотической акции.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 08:39
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском вчера в 10:11
Политика
Путин раскритиковал постановление Верховной Рады о местных выборах
Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским раскритиковал постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее минским соглашениям, сообщает пресс-служба Кремля.
Lenta.ru 11:29
Общество
МЧС предупредило о дожде с грозой и сильным ветром в Подмосковье
RT на русском 11:48
Здоровье
Врачи назвали долгосрочные последствия коронавируса для разных органов
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на RT, коронавирус дает тяжелые осложнения на разные органы, а не только на легкие.
ToDay News Ufa 24 июля в 01:57
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Вечерняя Москва 08:52
Футбол
Игрок «Химок»: судьи выиграли кубок
Полузащитник «Химок» Аршак Корян раскритиковал судейство финального матча Кубка России с «Зенитом» (0:1).
RT на русском вчера в 15:36
Религия
РПЦ потребовала от лишенного сана Сергия очистить женский монастырь
Епархия РПЦ в Екатеринбурге потребовала от лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) покинуть захваченный им Среднеуральский женский монастырь.
РЕН ТВ 24 июля в 06:28
Авто
Стало известно, как создавались первые российские спорткары Marussia
СМИ рассказали, как создавались первые российские спорткары Marussia, и почему они больше не производятся.
МедиаПоток 04:27
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.
CyberSport.ru 24 июля в 11:30
Происшествия
На Украине в Николаеве малолетние вандалы осквернили Вечный огонь
Вечный огонь, над которым издевались малолетние вандалы, был установлен в память о морских десантниках под командованием лейтенанта Ольшанского, отразивших в марте 1944 года в течение двух дней 18 атак гитлеровцев и уничтоживших более 700 солдат противника.
ИА Красная Весна 02:56
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
Космос
6 событий, случившихся всего раз в истории
Популярная механика 23 июля в 06:12
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Шоу-бизнес
Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с рваными ранами на лице
iReactor вчера в 03:00
Общество
Выплаты работающим пенсионерам вырастут с 1 августа 2020 года
Перерасчет страховой части пенсии для работающих пенсионеров будет сделан индивидуально, сообщили в ПФР.
RuNews24.ru вчера в 07:49
Футбол
Карантин не помешает матчу «Манчестер Сити» и «Реала» в Лиге чемпионов
Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил The Guardian, что карантин, введенный в стране для приезжающих из Испании, не помешает проведению матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».
РБК спорт 10:47
Кино
Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос
Piter.tv 24 июля в 08:16
Армия и оружие
Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения
Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA.
Военное дело 24 июля в 08:07
Единоборства
Кадыров потребовал провести матч-реванш между Емельяненко и Исмаиловым
Матч-реванш необходимо провести бойцам смешанных единоборств Александру Емельяненко и Магомеду Исмаилову, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 25 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна вчера в 06:35
Футбол
Слуцкий высказался о ситуации Тиля в «Спартаке»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал своё мнение о голландском полузащитнике «Спартака» Гусе Тиле.
RT на русском 12:16
Общество
В ПФР сообщили об условиях доплаты к пенсии в размере 2 843 рубля
Определенная категория российских пенсионеров может претендовать на денежную доплату в размере 2 843 рублей.
iReactor вчера в 12:54
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Автоспорт
«Формула-1» отменила этапы в четырех странах
"Формула-1" отказалась от проведения гонок в четырех странах из-за отсутствия улучшений в ситуации с пандемией коронавируса в Северной и Южной Америке.
Народные новости 24 июля в 10:38
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Обсуждали, в том числе, ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
Городовой 24 июля в 12:11