Telegram в тестовом режиме добавил возможность делать видеозвонки для пользователей iOS, сообщило издание "Код Дурова". Для того чтобы использовать новую функцию, приложение нужно обновить через App Store.

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 587

Шоу-бизнес Гоша Куценко отреагировал на обвинения в домогательствах Актер Гоша Куценко отреагировал на обвинения в домогательствах. На своей странице в Instagram он опубликовал видеообращение. 26

Политика Путин провел отдельную встречу с Шойгу после парада ВМФ Российский президент Владимир Путин провел отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу на борту самолета после Главного военно-морского парада. 5

Происшествия В Берлине автомобиль наехал на семерых пешеходов Автомобиль въехал в толпу людей в столице Германии, в результате чего семь человек получили ранения. 21

Происшествия Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих. 35

Авто Илон Маск анонсировал две новые модели у Tesla Тперь в ходе пресс-конференции генеральный директор Tesla дал комментарии и упомянул о двух новых моделях компании — компактном автомобиле и автомобиле повышенной вместимости. 21

Здоровье Бессрочный карантин из-за бубонной чумы был введен в регионе Монголии Отмечается, что неделю назад у 39-летнего жителя Улиастая выявили симптомы недуга, также высокую температуру, головную боль и боль в мышцах, после того, как он со своей семьей съел мясо сурка, который в основном и считается переносчиком бубонной чумы. 3

Общество В Петербурге в честь Дня ВМФ дадут салют из трех тысяч фейерверков В Санкт-Петербурге и Кронштадте в 22:30 артиллерийские расчеты Западного военного округа (ЗВО) дадут праздничный салют в честь Дня Военно-морского флота РФ.

Единоборства Уиттакер победил Тилла в главном бою UFC в Абу-Даби В главном бою вечера экс-чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер (21-5) победил по очкам британца Даррена Тилла (18-3-1).

Общество Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия». 421

Шоу-бизнес Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией. 301

Авто Внедорожник Aurus Komendant заметили в Астрахани Люксовый отечественный внедорожник Aurus Komendant впервые попал в объектив камеры в России. 5

Политика Антироссийская истерия президента Вучича продолжается Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера". 151

Технологии Instagram уличили в скрытном использовании камеры смартфона Пользователи уличили Instagram в скрытном использовании камеры смартфона.

Спорт Родченков назвал причину бойкота СССР Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков назвал причину бойкота СССР летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.