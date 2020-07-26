Интернет
ToDay News UfaTelegram запустил функцию видеозвонков
Идет тестирование новой возможности. Как сообщает ToDay News Ufa, Telegram занят тестированием функции видеозвонков на iOS. Также появились другие интересные возможности.
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Политика
Владимир Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся.
РИА Новости 13:46
Гаджеты
Названы лучшие модели процессоров Intel для игр и работы
Эксперты издания TechSpot назвали лучшие модели процессоров Intel для игр и работы.
Ferra 11:16
Здоровье
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
Lenta.ru 14:53
Гаджеты
Apple планирует добавить FaceID в MacBook
Похоже, что Apple в ближайшее время может обновить лэптопы MacBook и добавить в них поддержку функции Face ID.
Игромания.ру 12:35
Политика
МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUM вчера в 10:04
Здоровье
В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса
В регионе усиливается масочный режим, продлевается запрет на торжественную регистрацию браков и проведение массовых мероприятий.
Evo-rus.com вчера в 01:32
Кино
Студия Marvel намерена снять фильм о новом «умном» Халке
Студия Marvel намерена разработать сценарий нового фильма о Халке. Об этом 26 июля пишет портал Deadline.
ИА Красная Весна 04:30
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые намекнула на проблемы в отношениях с Тимати
Модель Анастасия Решетова рассказала о тяжелом периоде в жизни, после которого ей пришлось вдвоем с ребенком уехать из Москвы.
iReactor 10:41
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
Культуромания вчера в 05:35
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Известный российский телеведущий Леонид Якубович не подтверждает своего ухода из «Поля чудес».
Территория новостей 12:12
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Фигурное катание
Загитова провела тренировку по гольфу с тренером сборной России
Российская фигуристка Алина Загитова в рамках фестиваля «Сильные фигуры» провела тренировку со старшим тренером сборной России по гольфу Игорем Ивашиным.
Матч ТВ 10:37
Общество
Тиньков пообещал заняться популяризацией донорства костного мозга
Больной лейкемией предприниматель Олег Тиньков пообещал создать фонд, который займется проблемой донорства костного мозга.
МР7.ру 13:14
Политика
Путин поблагодарил Шойгу за петербургский парад в честь Дня ВМФ
В воскресенье, 26 июля, глава РФ Владимир Путин поблагодарил министра обороны Сергея Шойгу за подготовку и проведение Главного военно-морского парада в Петербурге и других городах страны.
Форпост Северо-Запад 12:56
Происшествия
Жара привела к детонации боеприпасов на военной базе в Ираке
В Ираке заявили о детонации боеприпасов на военной базе Сакр к югу от Багдада из-за сильной жары.
RT на русском 15:10
Политика
Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием
Власти Польши с 27 июля начнут процесс по выходу из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, которую страна ратифицировала в 2015 году.
Телеканал RTVI 09:18
Происшествия
Похищенный мужчина на ходу выпрыгнул из багажника машины в Москве
Московский Комсомолец 04:50
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС вчера в 13:47
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Игры
В Spacebase Startopia начинается закрытое бета-тестирование
Все покупатели предзаказов получат доступ к закрытому бета-тестированию, которое стартует сегодня.
Игромания.ру 24 июля в 09:13
Армия и оружие
Военные Израиля сообщили о крушении своего беспилотника на юге Ливана
Малый беспилотный летательный аппарата (БПЛА) Израиля потерпел крушение на юге Ливана.
ИА Красная Весна 14:03
Футбол
Футболисты «Зенита» разбили трофей, празднуя победу в Кубке России
Футболисты петербургского "Зенита" в четвёртый раз в истории клуба выиграли Кубок России и уронили трофей, празднуя победу.
Клопс 05:50
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Авто
Hyundai представила спортивную версию кроссовера Santa Fe
Компания Hyundai представила концепт спортивной версией кроссовера Santa Fe с названием N Performance.
Picsnews.net 03:04
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Политика
Кадыров ответил на обвинения в нарушении прав человека в Чечне
По словам Кадырова, прекращение войны и уничтожение международного терроризма в Чечне свидетельствуют о соблюдении и защите прав человека.
Газета.Ru 15:02