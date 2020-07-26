Интернет

ToDay News UfaToDay News UfaTelegram запустил функцию видеозвонков

Идет тестирование новой возможности. Как сообщает ToDay News Ufa, Telegram занят тестированием функции видеозвонков на iOS. Также появились другие интересные возможности.
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В Telegram наконец появились видеозвонки, но воспользоваться ими оказалось непросто

3DNews10:27

Telegram начал тестировать видеозвонки

Коммерсантъ08:23

В Telegram появились видеозвонки

Lenta.ru06:12

В Telegram в тестовом режиме добавили видеозвонки

РБК07:24

Telegram тестирует функцию видеозвонков на iOS

ТАСС06:39

Telegram в тестовом режиме запустил видеозвонки

РИА Новости07:29

В Telegram появились анимированные аватарки и видеозвонки

Ferra05:32
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Политика

Владимир Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах

Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся.
РИА Новости 13:46
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Гаджеты

Названы лучшие модели процессоров Intel для игр и работы

Эксперты издания TechSpot назвали лучшие модели процессоров Intel для игр и работы.
Ferra 11:16
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Здоровье

Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
Lenta.ru 14:53
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Гаджеты

Apple планирует добавить FaceID в MacBook

Похоже, что Apple в ближайшее время может обновить лэптопы MacBook и добавить в них поддержку функции Face ID.
Игромания.ру 12:35
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Политика

МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне

Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUM вчера в 10:04
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Происшествия

В Санкт-Петербурге из-за взрыва бочек с квасом пострадал один человек

РБК 08:37
42
Здоровье

В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса

В регионе усиливается масочный режим, продлевается запрет на торжественную регистрацию браков и проведение массовых мероприятий.
Evo-rus.com вчера в 01:32
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Кино

Студия Marvel намерена снять фильм о новом «умном» Халке

Студия Marvel намерена разработать сценарий нового фильма о Халке. Об этом 26 июля пишет портал Deadline.
ИА Красная Весна 04:30
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова впервые намекнула на проблемы в отношениях с Тимати

Модель Анастасия Решетова рассказала о тяжелом периоде в жизни, после которого ей пришлось вдвоем с ребенком уехать из Москвы.
iReactor 10:41
4
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
Культуромания вчера в 05:35
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Культура

Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»

Известный российский телеведущий Леонид Якубович не подтверждает своего ухода из «Поля чудес».
Территория новостей 12:12
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Футбол

Де Брюйне повторил рекорд Анри по количеству голевых передач за сезон

Матч ТВ 13:54
Общество

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
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Фигурное катание

Загитова провела тренировку по гольфу с тренером сборной России

Российская фигуристка Алина Загитова в рамках фестиваля «Сильные фигуры» провела тренировку со старшим тренером сборной России по гольфу Игорем Ивашиным.
Матч ТВ 10:37
Общество

Тиньков пообещал заняться популяризацией донорства костного мозга

Больной лейкемией предприниматель Олег Тиньков пообещал создать фонд, который займется проблемой донорства костного мозга.
МР7.ру 13:14
29
Политика

Путин поблагодарил Шойгу за петербургский парад в честь Дня ВМФ

В воскресенье, 26 июля, глава РФ Владимир Путин поблагодарил министра обороны Сергея Шойгу за подготовку и проведение Главного военно-морского парада в Петербурге и других городах страны.
Форпост Северо-Запад 12:56
101
Происшествия

Жара привела к детонации боеприпасов на военной базе в Ираке

В Ираке заявили о детонации боеприпасов на военной базе Сакр к югу от Багдада из-за сильной жары.
RT на русском 15:10
1
Политика

Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием

Власти Польши с 27 июля начнут процесс по выходу из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, которую страна ратифицировала в 2015 году.
Телеканал RTVI 09:18
14
Происшествия

Похищенный мужчина на ходу выпрыгнул из багажника машины в Москве

Московский Комсомолец 04:50
23
Происшествия

В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка

Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС вчера в 13:47
256
Здоровье

Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
234
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
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Игры

В Spacebase Startopia начинается закрытое бета-тестирование

Все покупатели предзаказов получат доступ к закрытому бета-тестированию, которое стартует сегодня.
Игромания.ру 24 июля в 09:13
Армия и оружие

Военные Израиля сообщили о крушении своего беспилотника на юге Ливана

Малый беспилотный летательный аппарата (БПЛА) Израиля потерпел крушение на юге Ливана.
ИА Красная Весна 14:03
Футбол

Футболисты «Зенита» разбили трофей, празднуя победу в Кубке России

Футболисты петербургского "Зенита" в четвёртый раз в истории клуба выиграли Кубок России и уронили трофей, празднуя победу.
Клопс 05:50
8
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
1,1K
Авто

Hyundai представила спортивную версию кроссовера Santa Fe

Компания Hyundai представила концепт спортивной версией кроссовера Santa Fe с названием N Performance.
Picsnews.net 03:04
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Шоу-бизнес

Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»

Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
637
Политика

Кадыров ответил на обвинения в нарушении прав человека в Чечне

По словам Кадырова, прекращение войны и уничтожение международного терроризма в Чечне свидетельствуют о соблюдении и защите прав человека.
Газета.Ru 15:02
18
Общество

Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

РБК вчера в 22:49
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