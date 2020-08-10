Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

Telegram запустил инструменты против цензуры в Белоруссии

Мессенджер Telegram запустил инструменты против цензуры для жителей Белоруссии. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Twitter. «Однако связь по-прежнему очень нестабильна, так как интернет иногда в стране полностью отключается», — пояснил он.В источнике
Павел Дуров
Мы включили инструменты против цензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался активным для большинства пользователей в этой стране. Но подключение по-прежнему нестабильно, так как интернет время от времени полностью отключается по всей стране.
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Дуров активизировал «инструменты антицензуры» для работы Telegram в Белоруссии

Московский Комсомолец01:25
ТАСС

Дуров: Telegram подключил инструменты против цензуры для обеспечения работы в Белоруссии

ТАССвчера в 16:14
РБК

Дуров заявил о запуске в Белоруссии «антицензурных инструментов» Telegram

РБКвчера в 16:42
RT на русском

Telegram включил инструменты против цензуры для работы в Белоруссии

RT на русскомвчера в 16:41
Газета.Ru

Telegram внедрил инструменты против цензуры для пользователей в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 16:22
РИА Новости

Telegram активировал инструменты против цензуры для жителей Белоруссии

РИА Новостивчера в 16:20
Фонтанка.Ру

Дуров заявил о проблемах с Интернетом в Белоруссии. Telegram силится оставаться на связи

Фонтанка.Рувчера в 16:44

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомостивчера в 02:48
588

Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
123

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регулятора.
Газета.Ruвчера в 10:25
67

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
97

Болтон указал на шокирующее доверие Трампа к Путину

Наибольший шок за все время работы экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон испытал видя доверие, которое президент США Дональд Трамп проявил к президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Хельсинки, об этом он рассказал 11 августа изданию Business Insider.
ИА Красная Весна02:40