Telegram запустил инструменты против цензуры в Белоруссии
Смотрите также
Британские зрители выбрали лучшего Джеймса Бонда в истории кино
Роман Широков принес извинения избитому судье
МИД Литвы сообщил о задержании Тихановской в Белоруссии
Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний
Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19
ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря
В Белоруссии освободили трех задержанных российских журналистов
В суде предоставили видео первых минут ДТП с участием Ефремова
Глава Apple Тим Кук стал миллиардером
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
Льюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174
Американские военные провели тренировку по прорыву российской ПВО
Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов
Минтруд может увеличить размер выплат на детей от 3 до 7 лет
Россия возобновила авиарейсы в курортные города Турции
Китай ввел санкции против 11 американцев
Лукашенко объяснил отключение интернета в Белоруссии
В Белоруссии наблюдаются перебои с интернетом в день голосования
В Минске третий день подряд затруднен доступ к интернету
МИД Литвы сообщил о задержании Тихановской в Белоруссии
Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID
Роман Широков принес извинения избитому судье
Партнёр «Северного потока — 2» оценил риск незавершения проекта
Сенатор США призвал Лукашенко уйти в отставку
Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку
Минтруд может увеличить размер выплат на детей от 3 до 7 лет
Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19
В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии
В ходе стрельбы у Белого дома в США ранен сотрудник Секретной службы
Глава Apple Тим Кук стал миллиардером
Мессенджер Telegram запустил инструменты против цензуры для жителей Белоруссии. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Twitter. «Однако связь по-прежнему очень нестабильна, так как интернет иногда в стране полностью отключается», — пояснил он.В источнике
Мы включили инструменты против цензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался активным для большинства пользователей в этой стране. Но подключение по-прежнему нестабильно, так как интернет время от времени полностью отключается по всей стране.
Подробнее о событии
Дуров активизировал «инструменты антицензуры» для работы Telegram в Белоруссии
Московский Комсомолец01:25
Дуров заявил о проблемах с Интернетом в Белоруссии. Telegram силится оставаться на связи
Фонтанка.Рувчера в 16:44