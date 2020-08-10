Telegram объявил об запуске инструментов против цензуры в Белоруссии
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Telegram ввел инструменты против цензуры в Белоруссии, это должно позволить мессенджеру активно работать в стране. Об этом в понедельник, 10 августа, заявил в своем Twitter основатель соцсети Павел Дуров.В источнике
Мы включили инструменты против цензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался активным для большинства пользователей в этой стране. Но подключение по-прежнему нестабильно, так как интернет время от времени полностью отключается по всей стране.
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Фонтанка.Рувчера в 16:44
Дуров активизировал «инструменты антицензуры» для работы Telegram в Белоруссии
Московский Комсомолец01:25