Королевские военно-воздушные силы Великобритании хотят на треть увеличить количество противолодочных самолетов, чтобы противостоять «шпионским операциям» России на своих границах, сообщает газета The Telegraph.
Канадско-американский сценарист и режиссер Пол Хаггис задержан по обвинению в сексуальном насилии в итальянском городе Остуни в области Апулия, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на заявление прокуратуры Бриндизи.
Российские военные нанесли удар высокоточными ракетами «Калибр» по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области, уничтожены более 50 генералов и офицеров ВСУ, сообщило Минобороны России.