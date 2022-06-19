Будьте в Плюсе

Telegraph: ВВС Британии увеличат число патрульных самолетов на границах из-за России

Королевские военно-воздушные силы Великобритании хотят на треть увеличить количество противолодочных самолетов, чтобы противостоять «шпионским операциям» России на своих границах, сообщает газета The Telegraph.
Lenta.ru
Подполковник авиации Бен Ливси утверждает, что за последнее десятилетие Россия быстро расширила арсенал подводных лодок.
РИА Новости
Подполковник авиации Джеймс Хендерсон добавил, что Россия вложила большие средства в Военно-морской флот.
REGNUM
Как сообщает газета Telegraph, у Соединенного Королевства есть девять патрульных самолетов P-8 Poseidon.
Вести.Ru

Подробнее о событии

The Telegraph: в Британии призвали увеличить количество противолодочных самолётов на границах
RT на русском13:23
Telegraph: в Британии хотят увеличить количество противолодочных самолетов на границах
РИА Новости11:29
Telegraph: ВВС Британии увеличат число патрульных самолетов на границах из-за России
Lenta.ru12:44
В Британии заявили о необходимости увеличить число противолодочных самолетов против РФ
Газета.Ru12:11
ВВС Британии планируют увеличить количество противолодочных самолетов на границах
ФАН12:09
The Telegraph: Британии необходимо на треть увеличить количество противолодочных самолетов
Радио Sputnik12:01
В Британии хотят увеличить число противолодочных самолетов против РФ
РЕН ТВ13:07

Интересное

Глава Мюнхенской конференции по безопасности назвал Медведева клоуном

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал бывшего президента России и зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева клоуном, пишет Bild.
Ведомости09:37

Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис умер в Баку на 77 году жизни

Бывший государственный секретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в 1991–1992 годах Геннадий Бурбулис умер в возрасте 76 лет в Баку, сообщили РИА Новости в "Ельцин-центре".
РИА Новости12:15

Мэр Одессы Труханов выразил обеспокоенность ростом ненависти ко всему русскому

Мэр Одессы Геннадий Труханов раскритиковал рост русофобии на Украине и выступил против переименования улицы Пушкина в городе.
РИА Новости13:23

Обладателя «Оскара» Хаггиса задержали в Италии по обвинению в изнасиловании

Канадско-американский сценарист и режиссер Пол Хаггис задержан по обвинению в сексуальном насилии в итальянском городе Остуни в области Апулия, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на заявление прокуратуры Бриндизи.
РИА Новости13:31

Коалиция Эммануэля Макрона не получила абсолютное большинство в Нацсобрании Франции

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» не смогла получить абсолютное большинство мест в Национальном собрании, об этом свидетельствуют итоги второго тура парламентских выборов.
RT на русском14:17

Бывший депутат Рады Фарион сообщила об уничтожении командира батальона «Карпатская сечь»

Появились данные об уничтожении командира добровольческого батальона «Карпатская сечь» Олега Куцина.
Lenta.ru09:37

IT-эксперт Клименко: запрет на скачивание Windows обернется проблемами для россиян

Запрет на скачивание и обновление Windows 10 и 11 с сайта компании Microsoft может вызвать проблемы в работе компьютеров россиян.
Известия12:40

Артиллерия ВС России уничтожила грузинских наемников под Лисичанском

Группировка Вооруженных сил России "О" ("Отважные") уничтожила отряд "Грузинского легиона", который действовал на северо-западе поселка Мирная Долина на Лисичанском направлении.
Газета.Ru12:08

Минобороны сообщило об уничтожении 50 генералов и офицеров ВСУ

Российские военные нанесли удар высокоточными ракетами «Калибр» по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области, уничтожены более 50 генералов и офицеров ВСУ, сообщило Минобороны России.
РБК06:35

Глава Минфина США отметила, что санкции против России отражаются и на Вашингтоне

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что санкции против России из-за специальной военной операции на Украине несут издержки и для американской экономики.
ТАСС11:43