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Telegraph: Великобритания потеряет около 6,2 миллиарда фунтов из-за санкций против России

Экономика Великобритании потеряет около 6,2 миллиарда фунтов стерлингов (7,96 миллиарда долларов) из-за санкций против России, пишет газета Telegraph.
РИА Новости
Отмечается
, что наибольший ущерб будет связан с запретом на поставки автомобилей Bentley, Aston Martin и сумок Burberry.
RT на русском
Убытки компьютерной индустрии составят 4,1 млн фунтов, а потери компаний, экспортирующих товары и технологии нефтеобработки,— 6,7 млн фунтов.
Коммерсантъ
В 2021 году общая стоимость экспорта попавших под эмбарго товаров из Великобритании в Россию составила 775,9 млн фунтов.
Коммерсантъ

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