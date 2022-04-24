«Эксперты считают, что крайние меры, на которые пошёл Вашингтон в попытке наказать Россию за действия на Украине, усилили желание других стран перестать быть зависимыми от американского доллара, а также от финансовой системы, которую она поддерживает», — заявил Марцетич.
Чаще всего среди автомобилей с пробегом россияне выставляют на продажу российскую Lada в категории авто возрастом пять лет, японскую Nissan среди машин возрастом 10 лет и японскую Toyota в категории от 15 лет, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова заявила, что ЕС может объявить о шестом пакете антироссийских санкций на предстоящей неделе.
Чем опасно внезапное снижение артериального давления и при каких показаниях тонометра нужно вызывать скорую, объяснил в интервью радио Sputnik главный кардиолог сети клиник "РЖД-Медицина", доктор медицинских наук Заур Шугушев.