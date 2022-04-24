Чаще всего среди автомобилей с пробегом россияне выставляют на продажу российскую Lada в категории авто возрастом пять лет, японскую Nissan среди машин возрастом 10 лет и японскую Toyota в категории от 15 лет, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", которое есть в распоряжении РИА Новости.