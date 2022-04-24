Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что шестой пакет санкций ЕС против России может в той или иной форме включать ограничения на импорт российской нефти, однако должен быть составлен таким образом, чтобы минимизировать ущерб для стран - участниц союза.