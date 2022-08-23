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Telegraph: британский оператор National Grid считает, что энергокризис продлится три года

Оператор единой британской энергосистемы National Grid предполагает, что энергетический кризис может продлиться по меньшей мере три года.
Lenta.ru
Представители National Grid предположили, что некоторые фабрики столкнутся и с принудительным нормированием спроса на газ.
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Ране Bloomberg назвал пять отраслей мировой экономики, наиболее пострадавших от глобального энергетического кризиса.
Lenta.ru
Правительство Соединенного Королевства в свою очередь утверждает, что на данный момент речи о нормировании потребления газа не идет.
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В Великобритании спрогнозировали длительность энергетического кризиса
Профиль17:50
Telegraph: британский оператор National Grid считает, что энергокризис продлится три года
Lenta.ru17:14
СМИ: оператор в Британии предполагает, что энергетический кризис может продлиться три года
ПРАЙМвчера в 16:53
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