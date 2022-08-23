Национальный банк Украины (НБУ) за неделю "напечатал" 30 миллиардов гривен (812,3 миллиона долларов) путем приобретения государственных облигаций, сообщает украинская газета "Экономическая правда" со ссылкой на данные регулятора.
Действующий чемпион UFC в среднем весе, Исраэль Адесанья, перед поединком Камару Усмана и Леона Эдвардса называвший британца самой большой угрозой действующему чемпиону, поделился своей реакцией на концовку титульного боя, который завершился сокрушительным поражением нигерийца.