Будьте в Плюсе

Telegraph: конфликт Запада и Китая из-за Тайваня принесет огромный ущерб мировой экономике

Возможный конфликт Запада и Китая из-за Тайваня принесет мировой экономике гораздо больший ущерб, чем нынешняя конфронтация Запада с Россией из-за спецоперации на Украине.
Lenta.ru
Журналист напоминает, что вскоре после начала военной операции России на Украине крупные западные компании одна за другой стали уходить из РФ.
Московский Комсомолец
Британский фармацевтический гигант AstraZeneca за год зарабатывает в КНР 6 миллиардов долларов (16% всей прибыли).
Smotrim.ru
Ван И также заявил, что Соединенные Штаты ведут неверную политику в отношении Китая, вмешиваясь в дела Гонконга, Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР и в ситуацию в Южно-Китайском море.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Telegraph: конфликт вокруг Тайваня нанесет компаниям Запада больший ущерб, чем уход из РФ
ТАСС13:54
Telegraph: противостояние с Китаем по вопросу Тайваня грозит Западу огромным ущербом
RT на русском11:48
Telegraph: Конфликт Запада с Китаем может оказаться опаснее противостояния с Россией
Life.ru12:50
Telegraph: вторжение КНР в Тайвань грозит Западу «большим ущербом», чем конфликт с Россией
Газета.Ru11:52
Telegraph: конфликт Запада и Китая из-за Тайваня принесет огромный ущерб мировой экономике
Lenta.ru13:12
Telegraph: возможное противостояние Запада и Китая нанесет ущерб иностранным компаниям
ПРАЙМ11:46
Telegraph: спор Запада и КНР из-за Тайваня нанесет больший урон, чем конфликт с Россией
РИА Новости11:45

Интересное

Представитель МО Украины Скибицкий: Киев может ударить ракетами из РСЗО HIMARS по Крыму

Киев может использовать американские ракеты для ударов против российских объектов в Крыму.
Известия13:38

EA сделала дополнения для Mass Effect и Dragon Age бесплатными в Origin

Electronic Arts объявила о том, что с сегодняшнего дня большая часть DLC-контента для ролевых игр Dragon Age: Origins, Dragon Age 2, Mass Effect 2 и Mass Effect 3 (за исключением мультиплеера) в цифровом магазине Origin распространяется бесплатно — уже сейчас дополнения можно закрепить за своим профилем.
Gamemag.ru14 июля в 13:46

Reuters: принц Саудовской Аравии напомнил Байдену об ошибках США в Ираке

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман во время визита президента США Джо Байдена в Эр-Рияд напомнил ему о просчётах Вашингтона в Ираке, сообщает агентство Reuters.
RT на русском09:57

Экс-глава «Натив» Кедми предрек взятие Одессы ВС РФ к началу нового учебного года

Россия всерьез активизировала действия своих Вооруженных сил (ВС) на Черноморском побережье, что свидетельствует о начале продвижения к Одессе.
Lenta.ru11:14

Мария Шарапова родила мальчика Теодора

Сын Теодор появился у, надеемся, счастливых родителей еще 1 июля. Сегодня Мария впервые написала об этом в своих социальных сетях.
Советский спортвчера в 14:40

Быстров жёстко раскритиковал Каттани за уход из «Спартака»

Российский экс-футболист Владимир Быстров жёстко раскритиковал Луку Каттани, ушедшего с поста спортивного директора «Спартака».
LiveResult.Ru08:35

Global Times: Запад, говоря о возможном расширении БРИКС, мыслит в духе холодной войны

Западные страны начали рассматривать группу БРИКС как соперника в борьбе за глобальное лидерство после того, как несколько развивающихся государств высказали намерение присоединиться к ней, тем самым демонстрируя ограниченность своего мышления времен холодной войны, пишет китайское издание Global Times.
РИА Новости14:13

Российская армия стягивает боевую технику к линии фронта в Донбассе

Российская армия перебрасывает "все больше современной техники" к линии фронта в Донбассе, сообщает корреспондент РИА "Новости".
Газета.Ru10:47

Экс-глава МИД Линкявичюс: ЕС заплатил России за топливо больше, чем послал средств Киеву

Европейский союз потратил на покупку российских энергоносителей значительно больше средств, чем его руководство предоставило Киеву в качестве помощи, написал в Twitter бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
РИА Новости10:56

Журналист Грозданов: Галкин отказался возвращаться с Пугачевой в Россию из-за гастролей

Юморист и телеведущий Максим Галкин задержался за границей и отказался возвращаться в Россию с супругой, певицей Аллой Пугачевой, из-за плотного гастрольного графика, заявил светский журналист Феликс Грозданов, пишет ProZvezd.
Lenta.ru15:08