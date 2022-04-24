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Telegraph: новые санкции против России обойдутся британским экспортерам в $8 млрд

Санкции, введенные правительством Великобритании против России в ответ на спецоперацию, обойдутся британским экспортерам в £6,2 млрд (около $8 млрд по текущему курсу) в ближайшие девять лет.
ТАСС
Согласно оценкам британских экспертов, на те категории британских товаров, поставки которых в Россию были запрещены или ограничены правительством, приходилось 27,9% британского экспорта в РФ за 2021 год или £776 млн ($997 млн) в денежном выражении.
ТАСС
The Daily Telegraph указывает, что в результате введенных ограничений британские поставщики компьютерного оборудования потеряют около £4,1 млн ($5,3 млн) в год, а экспортеры оборудования для нефтепереработки - £6,7 млн ($9 млн).
ТАСС
15 марта было объявлено о запрете на поставки в Россию предметов роскоши, включая произведения искусства.
Евразия Daily

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Санкции против России обойдутся британским экспортёрам в восемь миллиардов долларов
Говорит Москва18:09
Telegraph: новые санкции против России обойдутся британским экспортерам в $8 млрд
ТАСС17:35
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