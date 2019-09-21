Спорт

РБКРБКTelegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники.
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с чего всё началось
По данным источника газеты The Telegraph
, Московскую антидопинговую лабораторию заподозрили в фальсификации данных перед передачей во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале 2019 года.
News.ruвчера в 22:54

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Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

Газета.Ru03:21

В Англии сообщили о возможном отстранении России от Олимпийских игр 2020 года в Токио

Sport24.ruвчера в 16:20

Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

РБКвчера в 17:38

Британские СМИ сообщили о возможном отстранении России от Олимпийских игр 2020 года

Sportbox.RUвчера в 17:23

России предрекли отстранение от Олимпиады-2020

Lenta.ruвчера в 17:21

The Telegraph: России грозит отстранение от Игр-2020

Советский спортвчера в 17:10

Главные новости к утру 22 сентября

Коммерсантъ00:00
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Путешествия

Названы основные причины смерти российских туристов в Турции

Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".
РИА Новости вчера в 20:36
Политика

Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского

The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.
РБК вчера в 22:24
Армия и оружие

Шойгу не исключил отмену военного призыва

Министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность отмены обязательного призыва на военную службу.
Коммерсантъ 02:39
Политика

Порошенко отказался садиться в тюрьму

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть, в частности глава страны Владимир Зеленский, не сможет посадить его в тюрьму.
Газета.Ru 00:12
Кино

Шварценеггер продемонстрировал Сталлоне свой нож

Шварценеггер снял видеоролик, держа в руках подставку с ножом, который был подписан Сталлоне для благотворительного аукциона.
iReactor 19 сентября в 15:22
Авто

Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.
Известия 19 сентября в 05:08
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Происшествия

В Таджикистане ранили двух российских военных

BFM.ru вчера в 11:02
Единоборства

В Мехико турнир UFC завершился беспорядками

Российская газета 00:51
Происшествия

Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Наука

Ученые установили вероятную причину вымирания неандертальцев

Вымирание неандертальцев и по сей день остается для ученых загадкой.
Planet Today 19 сентября в 14:56
Армия и оружие

Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
ТАСС вчера в 21:37
Наука

В Конго нашли особо устойчивый к антибиотикам микроб

В африканской республике Конго биологи нашли неизвестный ранее опасный микроб – вариант нетифоидной сальмонеллы.
Профиль вчера в 15:40
Армия и оружие

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Наука

Водопроводная вода может быть причиной развития рака

Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
Авто

Автомобили узбекской марки Ravon вернулись на рынок РФ

Узбекская автомобильная марка Ravon снова пришла на российский рынок.
Тарантас Ньюс вчера в 07:35
Единоборства

Россия заняла второе место на ЧМ по боксу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершился XX чемпионат мира по боксу. Финальные бои прошли 21 сентября.
Московский Комсомолец Екатеринбург 02:26
Здоровье

Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату

Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК вчера в 17:28
Происшествия

Якутский шаман сообщил о возбуждении против него дела об экстремизме

Интерфакс 20 сентября в 07:09
Политика

Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»

Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
Политика

Глава МИД Японии заявил о планах обсудить с Лавровым мирный договор

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на предстоящей встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым рассчитывает провести обмен мнениями по мирному договору.
РБК вчера в 23:47
Шоу-бизнес

СМИ назвали размер пенсий российских артистов

Пенсия певицы Лолиты Милявской в 55 лет составляет 21 тыс. рублей, а 82-летнего телеведущего Николая Дроздова - 30 тыс. рублей Совсем другая сумма у российского артиста балета Николая Цискаридзе.
Газета.Ru вчера в 21:58
Здоровье

В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Гаджеты

Google запускает четыре новые функции для Android TV

Разработчики из Google анонсировали четыре новые функции, которые в скором времени станут доступны обладателям телевизоров, работающих под управлением операционной системы Android TV.
3DNews 02:55
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Футбол

«Барселона» выдала худший старт сезона за 25 лет

Как сообщает Opta, «Барселона» показывает худший старт сезона за последние 25 лет.
Евро-футбол.ру вчера в 17:44
Шоу-бизнес

Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца

Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр 20 сентября в 03:48
Общество

Скончался экс-владелец сети отелей Hilton

Вести.Ru вчера в 21:35
Религия

Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Газета.Ru вчера в 03:19
Шоу-бизнес

Резник назвал Пугачеву «площадной певицей»

Поэт-песенник Илья Резник назвал звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву «стадионной и площадной» певицей.
ФАН вчера в 05:16
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Летние Олимпийские игры 2020
XXXII летние Олимпийские игры, которые пройдут в столице Японии Токио в 2020 году. Официальные заявки на проведения Игр были поданы до 1 сентября 2011 года.
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