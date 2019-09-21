с чего всё началось

России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники.

Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

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