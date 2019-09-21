Спорт
РБКTelegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники.
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с чего всё началось
По данным источника газеты The Telegraph, Московскую антидопинговую лабораторию заподозрили в фальсификации данных перед передачей во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале 2019 года.News.ruвчера в 22:54
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Британские СМИ сообщили о возможном отстранении России от Олимпийских игр 2020 года
Sportbox.RUвчера в 17:23
В Англии сообщили о возможном отстранении России от Олимпийских игр 2020 года в Токио
Sport24.ruвчера в 16:20
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Известия 01:40
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РИА Новости 19 сентября в 16:45
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BFM.ru вчера в 10:11
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Газета.Ru вчера в 22:33