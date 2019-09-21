Спорт
РБКTelegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники.
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с чего всё началось
Как передает информационное издание The Telegraph, Московская антидопинговая лаборатория подозревается в манипуляциях данными перед передачей их Всемирному антидопинговому агентству (WADA).iReactorвчера в 21:41
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В Англии сообщили о возможном отстранении России от Олимпийских игр 2020 года в Токио
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Британские СМИ сообщили о возможном отстранении России от Олимпийских игр 2020 года
Sportbox.RUвчера в 17:23
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В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
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