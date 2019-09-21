Спорт
РБКTelegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 21:22, Вашингтон
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 1 января
Кабинет министров РФ одобрил законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% — до 12 тысяч 130 рублей, передает ТАСС.
Вести.Ru 19 сентября в 07:37
Футбол
Усэйн Болт: «Мбаппе может успешно играть в любой команде»
Думаю, он может успешно играть в любой команде.
Спорт-Экспресс 03:47
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Политика
Премьер Словакии напомнил о роли советской армии в освобождении страны
Словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила советская армия.
RT на русском 18:16
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 19:24
Кино
BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»
Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily вчера в 14:24
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Армия и оружие
В Оренбург прибыл Владимир Путин
Напомним, 20 сентября президент посетит полигон, где будет лично наблюдать за активной фазой международных военных учений «Центр-2019».
REGNUM 19 сентября в 23:41
Кино
В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»
В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R 03:50
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Кино
«Рэмбо: Последняя кровь»: зачем Сталлоне решил тряхнуть стариной
Телепрограмма 19 сентября в 07:21
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru 10:30
Авто
В продаже появился 37-летний Mercedes-Benz с заводской гарантией
Невзирая на солидный возраст в 37 лет, машина проехала всего 35 000 км. Специалистами Mercedes была произведена замена глушителя, моторчиков передних ЭСП, а также они обслужили кондиционер, что дало возможность привести авто почти к изначальному состоянию.
CarsWeek.ru 18:09
Кино
Сидевший на Ямале Сенцов нашел неточности в американском сериале «Чернобыль»
Отбывавший наказание в ямальской колонии украинский кинорежиссер Олег Сенцов поделился своими впечатлениями от просмотра американского сериала «Чернобыль».
URA.Ru 14:03
Здоровье
Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике
В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов.
Газета.Ru 19 сентября в 05:16
Общество
Тайфун «Тапа» принесет штормовой ветер к побережью Приморья
Если тайфун окажется ближе к Японии, то в Приморье не будет сильных дождей. Но в любом случае обеспечен сильный ветер.
Российская газета вчера в 02:53
Происшествия
Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю
Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
РБК 16:23
Армия и оружие
Командование «ООС» озвучило потери ВСУ в Донбассе
15 сентября стало известно, что в Донбассе подразделение ВСУ потеряло пятерых боевиков из-за подрыва на минах.
ИА Новороссия вчера в 14:24
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Культура
Хидео Кодзима посетит выставку «ИгроМир 2019»
Пресс-служба «PlayStation Россия» сообщает, что в рамках промо-тура Death Stranding Россию посетит геймдизайнер Хидео Кодзима.
Мир фантастики 19 сентября в 07:07
Футбол
Григорян: «Могло показаться, что играл „Ливерпуль“, а не „Ростов“»
Возможно, сказалось отсутствие Норманна, но "Ростов" играет в очень сложный для того, чтобы противостоять, футбол.
Евро-футбол.ру 15:05
Политика
Меланья Трамп не справилась с ножницами на церемонии
Сама же первая леди США поступила в неловкой ситуации как подиумная модель: рассмеялась и сделала вид, что ничего страшного не произошло - из положения супруга Трампа вышла, отстегнув один конец ленты от стойки и с улыбкой помахав собравшимся гигантскими предательскими ножницами.
Газета.Ru 13:56
Футбол
Ахмат — Крылья Советов 1:1
LiveSport.ru 06:15
Интернет
Facebook приостановил работу тысяч приложений
Как говорится в заявлении социальной сети, на первом этапе Facebook проанализировал деятельность разработчиков приложений по количеству пользователей и предоставляемой ими информации, в ходе второго этапа аналитики изучат непосредственно работу приложений и цель использования данных пользователей.
ФедералПресс вчера в 18:00
Политика
Украина отменила участие в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости 04:32
Спорт
Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru 07:18
Авто
Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada
На днях «АвтоВАЗ» представил новую лимитированную серию #Сlub для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus, но цены и комплектации так и не раскрыл.
Автоновости дня 08:38
Здоровье
ДЗМ опубликовал данные о зарплатах врачей поликлиник
Средняя зарплата заведующего отделением в первом полугодии 2019 года составила 191,3 тысячи рублей, в общей численности врачебного персонала они занимают 10,8%, а не 30%, настаивают в департаменте.
Vademecum вчера в 12:15