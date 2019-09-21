Спорт

РБКРБКTelegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники.
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Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

РБК17:38

The Telegraph: Россию могут отстранить от Олимпийских игр в Токио

РЕН ТВ17:24

В Англии сообщили о возможном отстранении России от Олимпийских игр 2020 года в Токио

Sport24.ru16:20

The Telegraph: России грозит отстранение от Игр-2020

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СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио

Коммерсантъ16:59

СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио

Газета.Ru16:39

Британские СМИ сообщили о возможном отстранении России от Олимпийских игр 2020 года

Sportbox.RU17:23
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Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной

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