Спорт
РБКTelegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники.
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Культура
Дэнни Бойл рассказал о фильме по мотивам песен The Beatles
Газета.Ru вчера в 15:04
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru 00:56
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Шоу-бизнес
Раскрыты размеры пенсий российских артистов
Lenta.ru 19:26
Спорт
Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru 07:18
Космос
Крупнейший вулкан на Ио готовится к извержению
Naked Science 18 сентября в 02:22
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 19:24
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 19 сентября в 05:11
Космос
Рядом с Петербургом нашли пыль, вызвавшую ледниковый период
В окрестностях Петербурга и в Швеции обнаружили следы космической пыли, которая сыграла важную роль в глобальном ледниковом периоде.
Росбалт 19 сентября в 18:45
Политика
Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю
Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
РБК 16:23
Музыка
Резник назвал Пугачеву «площадной певицей»
Поэт-песенник Илья Резник назвал звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву «стадионной и площадной» певицей.
ФАН 05:16
Игры
В лаунчере Wargaming Game Center появилась первая сторонняя игра
В онлайн-сервисе, который недавно запустила компания Wargaming, появилась первая игра от сторонних разработчиков.
REGNUM вчера в 05:46
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
REGNUM вчера в 04:42
Наука
Зубы морских поедателей камней умеют самозатачиваться
Исследователи выяснили механизмы того, как зубы морских ежей постоянно сохраняют свою остроту – оказалось, что они самозатачиваются, но только с одной стороны.
Faktom 19 сентября в 11:00
Здоровье
Несладкая жизнь: в Великобритании сладкоежкам пригрозили «сахарным» налогом
Великобритания грозит сладкоежкам «сахарным» налогом, сообщает The Guardian.
BFM.ru вчера в 14:47
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Известия вчера в 06:46
Культура
В Петербурге открылась трехмерная панорама «Дорога через войну»
Посмотреть на экспозицию пришли ветераны войны и школьники.
Телеканал Санкт-Петербург 10:19
Политика
Порошенко назвал последствия нового госпереворота для Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна может не пережить еще один Майдан в условиях войны.
РБК 18:03
Интернет
Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль
Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.
Актуальные Новости 12:11
Происшествия
Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 152 человек
Число задержанных в Париже, где в субботу проходят акции "желтых жилетов" и шествие в защиту климата, превысило 150 человек.
РИА Новости 11:29
Футбол
Дзюба попросил создать петицию о своем отмененном голе
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба после матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином» призвал болельщиков создать петицию с требованием засчитать один из его двух голов в зачет казанского клуба.
РБК 19:25
Автоспорт
Квят стал 16-м в квалификации Гран-при Сингапура
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал 16-м в квалификации Гран-при "Формулы-1" в Сингапуре.
Газета.Ru 10:35
Политика
Захарова назвала примером фальсификации резолюцию Европарламента
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» — это набор ревизионистских утверждений.
RT на русском вчера в 12:09
Происшествия
Двое российских военных ранены в Таджикистане
Газета.Ru 13:20
Армия и оружие
Иран планирует провести военно-морские учения с Россией и Китаем
Иран, Россия и Китай в скором времени проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.
ТАСС 04:32
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о беседе с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.
РИА Новости 10:29
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 52
В результате двойного землетрясения в Албании пострадали 52 человека. Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
RT на русском 14:45