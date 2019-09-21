Спорт

РБКРБКTelegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники.
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Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

РБК17:38

СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио

Газета.Ru16:39

Британские СМИ сообщили о возможном отстранении России от Олимпийских игр 2020 года

Sportbox.RU17:23

The Telegraph: России грозит отстранение от Игр-2020

Советский спорт17:10

СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио

Коммерсантъ16:59

The Telegraph: Россию могут отстранить от Олимпийских игр в Токио

РЕН ТВ17:24

В Англии сообщили о возможном отстранении России от Олимпийских игр 2020 года в Токио

Sport24.ru16:20
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Происшествия

Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов

Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
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В Сети появились новые кадры со съемок «Сватов-7»

В Сети появились новые фотографии со съемок седьмого сезона культового сериала «Сваты».
Donday.ru вчера в 09:44
Политика

Трамп рассказал о разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским после обвинений в давлении на него.
Lenta.ru 11:41
Автоспорт

Риккардо исключён из протокола квалификации

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура, сообщает пресс-служба ФИА.
Чемпионат 15:10
Волейбол

Волейболисты сборной РФ вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Мужская сборная РФ по волейболу победила команду Греции в 1/8 финала ЧЕ.
News.ru 15:34
Армия и оружие

Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами

Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами по жизненно важным объектам, если Эр-Рияд не прекратит бомбардировки районов, контролируемых йеменскими повстанцами.
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Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

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Происшествия

В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
ТАСС 13:00
Экономика

Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.
Ведомости 06:51
Спорт

Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной

Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru 07:18
Политика

Эрдоган допустил возможность покупки Patriot у США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал рассмотреть возможность покупки американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot при выполнении всех условий Анкары.
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Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
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Ребенок с четырьмя ногами и тремя руками родился в Индии

Девочка родилась с четырьмя ногами и тремя руками в индийском городе Тонка. Об этом пишет The Mirror, прикрепляя фотографии.
Газета.Ru 21:41
Интернет

Facebook приостановил работу тысяч приложений

Как говорится в заявлении социальной сети, на первом этапе Facebook проанализировал деятельность разработчиков приложений по количеству пользователей и предоставляемой ими информации, в ходе второго этапа аналитики изучат непосредственно работу приложений и цель использования данных пользователей.
ФедералПресс вчера в 18:00
Гаджеты

Huawei запустила бета-тестирование для восьми моделей смартфонов

В тестировании на первом этапе примет участие восемь моделей, среди которых смартфоны серии Mate 20 и Honor 20, а также Honor V20 и Honor Magic 2. Установить новую прошивку можно будет на смартфоны с каталожными номерами, указанными в официальном каталоге.
Astera вчера в 15:11
Футбол

Артем Дзюба: всегда любил VAR, а теперь ненавижу

Напомним, что "Зенит" разгромил дома "Рубин" со счетом 5:0. Еще три мяча хозяев поля были отменены при помощи системы VAR.
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Армия и оружие

Представители ЦПВС доставили 4,5 тонны гумпомощи в пригороды Дамаска

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии привезли около 4,5 тонны продовольственных наборов в пригороды Дамаска, сообщил журналистам представитель ЦПВС Сергей Дубровин.
РИА Новости 22:03
Происшествия

Госдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»

Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.
РБК 21:13
Политика

В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС

В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС).
Известия 18:28
Футбол

РФС не стал регистрировать Александра Кокорина

Как заявили в Комитете РФС, ситуация с Кокориным рассматривалась под видом исключения из правил регистрации.
Все про Спорт ру 00:55
Шоу-бизнес

46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа

Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ вчера в 05:47
Футбол

Рассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой

18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе».
Lenta.ru 14:14
Политика

В МИД Украины пообещали возобновить выплату пенсий в Донбассе

Украина может восстановить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 сентября в интервью изданию «Украинская правда».
REGNUM вчера в 10:47
Футбол

Усэйн Болт: «Мбаппе может успешно играть в любой команде»

Думаю, он может успешно играть в любой команде.
Спорт-Экспресс 03:47
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Тапа»

РБК 22:32
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Двое российских военных ранены в Таджикистане

Газета.Ru 13:20
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В Google создали самый мощный квантовый компьютер в мире

По словам экспертов, расчет, на который у обычного компьютера уйдет 10 тысяч лет, квантовый процессор способен сделать за 3 минуты 20 секунд.
Gazeta.SPb 19:30
Происшествия

Мужчина делал предложение возлюбленной под водой и умер

На кадрах, которые опубликовала девушка на своей странице в Facebook, видно, как мужчина, плавая в маске в неком резервуаре с водой, показывает ей через стекло табличку с предложением стать его женой и кольцо.
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Политика

Меланья Трамп опозорилась на открытии памятника Вашингтону

Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытия монумента Джорджу Вашингтону после реконструкции в американской столице.
Радио Sputnik 04:10
Экономика

Минприроды повысило стоимость всех зверей в России в 400 раз

Стоимость всех охотничьих ресурсов России составляет 267 миллиардов рублей.
REGNUM вчера в 01:09
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Летние Олимпийские игры 2020
XXXII летние Олимпийские игры, которые пройдут в столице Японии Токио в 2020 году. Официальные заявки на проведения Игр были поданы до 1 сентября 2011 года.
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