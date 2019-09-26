Политика
ТАССТелеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
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Футбол
Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом
Газета.Ru 23 сентября в 11:58
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
ТАСС вчера в 11:21
Происшествия
Землетрясение в Стамбуле: жителей просят не заходить в старые дома
В Турции после сильного землетрясения, произошедшего в районе Стамбула, произошло шесть афтершоков, магнитудой до 4,1. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, попросив жителей страны и туристов не входить в здания, на которых появились трещины или другие свидетельства повреждений.
Вести.Ru 09:02
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Происшествия
В центре Новосибирска горит жилой дом
Загорелась крыша многоэтажного жилого дома по адресу улица Советская, 15.
Сиб.фм 06:53
Кино
Матвиенко поздравила Басилашвили с юбилеем
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила народного артиста Советского Союза Олега Басилашвили с 85-летием.
Московский Комсомолец 03:15
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Политика
Лукашенко: Белоруссия не собирается дружить с Западом против России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен дружить с Западом против России.
Газета.Ru 04:50
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
Azur Air заплатит пассажирам по 100 тыс. руб. после посадки в Барнауле
Авиакомпания Azur Air выплатит по 100 тыс. руб. в качестве возмещения причиненного вреда пассажирам самолета Boeing-767, экстренного севшего в Барнауле.
РБК 07:37
Политика
Киев перегнул палку с ПАСЕ – украинскую делегацию могут лишить полномочий
Демарш украинского руководства, которое сформировало новую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы и отказалось ее туда отправлять, может вообще лишить Киев представительства в организации.
Новостной фронт 09:27
Политика
Лукашенко предложил Киеву транспортировать нефть в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Киеву поставлять нефть на белорусские НПЗ через украинскую территорию, а затем получать выработанные нефтепродукты.
Взгляд.ру 07:35
Общество
Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Телепрограмма вчера в 13:36
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте
Чтобы российские банки получили возможность устанавливать отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте, необходимо изменять российское финансовое законодательство.
ГЛАС.RU 24 сентября в 14:51
Шоу-бизнес
Бузовой предрекают участь Заворотнюк и Фриске
Таролог Марианна Абравитова заявила, что если певица Ольга Бузова не перестанет жить по принципу «объять необъятное» и будет хвататься за все подряд, то ее постигнет та же участь, что и Дмитрия Хворостовского, Жанну Фриске, а теперь и Анастасию Заворотнюк.
Вечерний курьер 04:48
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Гаджеты
Intel представила SSD 665p с более ёмкой и быстрой памятью QLC NAND
Речь идёт о преемнике Intel 660p, первого и наиболее успешного потребительского твердотельного накопителя, использующего флеш-память NAND с четырьмя битами на ячейку (QLC).
3DNews 05:13
Здоровье
Врачи дефицитных для региона специальностей получат по 1 млн рублей
Предложенную руководителем региона выплату в размере одного миллиона рублей будут получать врачи дефицитных специальностей, которые впервые трудоустраиваются в городские и сельские государственные медучреждения и не имеют обязательств, связанных с целевым обучением.
KurskTV.ru 05:13
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета вчера в 14:28
Происшествия
В Рязанской области убили известного бизнесмена Алексея Громова
Областная Рязанская Газета 03:10
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз российской делегации
Госдепартамент США признает свои обязательства перед ООН.
Национальная служба новостей 07:18
Политика
Сенцов назвал Россию более комфортной для крымчан
Освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом украинский режиссер Олег Сенцов считает, что жители Крыма всегда были ориентированы на Россию.
Lenta.ru вчера в 10:06
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который они провели 25 июля.
Телеканал RTVI вчера в 10:27
Происшествия
В Китае женщина решила проветрить салон самолета через аварийный выход
Sputnik Таджикистан 04:33
Автоспорт
Даниил Квят поддержал идею провести Гран-при России в Санкт-Петербурге
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят поддержал идею переноса российского этапа Формулы-1 из Сочи в Санкт-Петербург.
Вести.Ru 09:06
Армия и оружие
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» с военным спутником
С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником.
Российская газета 04:15
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, стоит вернуть авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено указом президента России с 8 июля этого года.
РБК вчера в 15:22
Происшествия
Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии
Российская газета 04:32