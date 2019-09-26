Политика
ТАССТелеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
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Политика
Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российской делегации в ООН
Представитель американского Госдепа объяснил отказ в выдаче виз российской делегации для участия на Генассамблее ООН.
iReactor 24 сентября в 17:09
Происшествия
Следователи назвали версии жёсткой посадки Boeing 767 в Барнауле
Ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание рассматриваются в качестве основных версий ЧП с самолётом Boeing 767-300, который совершил жёсткую посадку в Барнауле.
RT на русском 07:41
Общество
В России запретят курить и готовить шашлык на балконах
Правительство России утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, которое инициировало изменения.
RT на русском 06:44
Шоу-бизнес
Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо
Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который они провели 25 июля.
Телеканал RTVI вчера в 10:27
Политика
Путин выразил соболезнования супруге Жака Ширака
iReactor 08:00
Общество
Депутат предложил отменить сроки за нарушения проведения митингов
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия гражданина не повлекли насилия, сообщил парламентарий РИА Новости.
РИА Новости 07:11
Политика
Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.
РБК 06:52
Наука
Сверхсветовое движение объяснило кривые блеска гамма-всплесков
Применение идеи релятивистского удвоения изображения позволило исследователям на качественном уровне объяснить зеркальную во времени структуру кривой блеска гамма-всплесков, их относительного растяжения, степень асимметрии и связи с усредненным временным профилем.
N+1 07:01
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
ЖКХ
Во всех жилых домах Москвы включили отопление
Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) завершила все мероприятия по включению отопления во жилых домах и социальных объектов столицы.
РБК 08:02
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru вчера в 15:52
Происшествия
В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге
Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия вчера в 08:25
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК вчера в 19:32
Политика
В Москве прошли переговоры Владимира Путина и Николаса Мадуро
25 сентября в Кремле прошли переговоры президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро.
Газета.Ru вчера в 10:03
Общество
Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
РИА Новости вчера в 10:41
Армия и оружие
США запустили имитатор российского «Калибра»
В феврале компания Northrop Grumman заключила с Командованием авиационных систем ВМС США контракт, предполагающий изучение интеграции системы сбрасываемых дипольных отражателей в GQM-163A Coyote, что должно обеспечить имитацию угроз, создаваемых сверхзвуковыми многоступенчатыми ракетами, в частности, российским «Калибром», на участке отделения последней ступени от предпоследней.
Lenta.ru 02:03
Происшествия
УФСИН опровергло сведения о массовой драке в ярославской колонии
Управление ФСИН по Ярославской области опровергло сведения правозащитников о массовой драке в колонии в Ярославле, отметив, что подрались двое осужденных на почве личной неприязни.
РИА Новости 07:47
Происшествия
Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском
По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM 02:29
Политика
Захарова ответила на обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский приехал на Генассамблею ООН с «пропагандистской мишурой» для отвлечения внимания от актуальных проблем.
Мойка78 вчера в 22:09
Политика
В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру вчера в 20:09
Шоу-бизнес
Бузовой предрекают участь Заворотнюк и Фриске
Таролог Марианна Абравитова заявила, что если певица Ольга Бузова не перестанет жить по принципу «объять необъятное» и будет хвататься за все подряд, то ее постигнет та же участь, что и Дмитрия Хворостовского, Жанну Фриске, а теперь и Анастасию Заворотнюк.
Вечерний курьер 04:48
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости вчера в 16:19
Транспорт
Участок КАД на севере Петербурга перекроют на месяц
В понедельник, 30 сентября, внутреннее кольцо КАД от Парашютной улицы до Выборгского шоссе перекроют.
Карповка 04:14
Происшествия
Горевший в Норвегии российский траулер затонул
Траулер Мурманского тралового флота "Бухта Наездник", горевший в течение 22 часов в Тромсё, затонул, опрокинувшись в четверг возле причала.
ТАСС 03:18