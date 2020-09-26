Телеканал «Беларусь 1» восстановил онлайн-вещание
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Онлайн-вещание телеканала "Беларусь 1" после хакерской атаки восстановлено, сервис ОНТ пока недоступен. На интернет-ресурсе национальной государственной телерадиокомпании, куда входит телеканал "Беларусь 1", онлайн-вещание восстановлено. На сайте ОНТ сообщается, что этот "сервис пока недоступен".В источнике
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