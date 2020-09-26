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Интерфакс
Интерфакс

Телеканал «Беларусь 1» восстановил онлайн-вещание

Онлайн-вещание телеканала "Беларусь 1" после хакерской атаки восстановлено, сервис ОНТ пока недоступен. На интернет-ресурсе национальной государственной телерадиокомпании, куда входит телеканал "Беларусь 1", онлайн-вещание восстановлено. На сайте ОНТ сообщается, что этот "сервис пока недоступен".В источнике
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РБК

СМИ сообщили о взломе хакерами сайта Белтелерадиокомпании и канала ОНТ

РБК17:12
Говорит Москва

Хакеры взломали сайты государственных телеканалов Белоруссии

Говорит Москвавчера в 15:28
Коммерсантъ

Хакеры взломали сайт Белтелерадиокомпании и поставили ролик о разгоне протестующих

Коммерсантъвчера в 15:41
РИА Новости

Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки

РИА Новостивчера в 16:37
Интерфакс

Телеканал «Беларусь 1» восстановил онлайн-вещание

Интерфаксвчера в 16:54
ТАСС

Хакеры взломали сайт Белтелерадиокомпании

ТАССвчера в 15:16
URA.Ru

Хакеры прервали вещание официального телеканала Беларуси. «Покажем правду»

URA.Ruвчера в 15:15

23 сентября

1826 — в Москве состоялся грандиозный фейерверк по случаю коронации императора Николая I – финальный запуск 140 тысяч ракет сопровождался залпом из ста орудий.
Республика Татарстан22 сентября в 17:06

Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км. "Starship SN8 с задними закрылками корпуса", — говорится в подписи к фотографии.
РБКвчера в 16:11
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На Детском Евровидении Россию представит 11-летняя петербурженка

На международном конкурсе детской песни Евровидение-2020 Россию представит 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого.
Все новости (Нижний Тагил)вчера в 08:51
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