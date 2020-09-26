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Интерфакс
Интерфакс

Телеканал «Беларусь 1» восстановил онлайн-вещание

Онлайн-вещание телеканала "Беларусь 1" после хакерской атаки восстановлено, сервис ОНТ пока недоступен. На интернет-ресурсе национальной государственной телерадиокомпании, куда входит телеканал "Беларусь 1", онлайн-вещание восстановлено. На сайте ОНТ сообщается, что этот "сервис пока недоступен".В источнике
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РБК

СМИ сообщили о взломе хакерами сайта Белтелерадиокомпании и канала ОНТ

РБК17:12
Интерфакс

Телеканал «Беларусь 1» восстановил онлайн-вещание

Интерфаксвчера в 16:54
URA.Ru

Хакеры прервали вещание официального телеканала Беларуси. «Покажем правду»

URA.Ruвчера в 15:15
РИА Новости

Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки

РИА Новостивчера в 16:37
Говорит Москва

Хакеры взломали сайты государственных телеканалов Белоруссии

Говорит Москвавчера в 15:28
ТАСС

Хакеры взломали сайт Белтелерадиокомпании

ТАССвчера в 15:16
Коммерсантъ

Хакеры взломали сайт Белтелерадиокомпании и поставили ролик о разгоне протестующих

Коммерсантъвчера в 15:41

От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины
Известия20:40
12

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Правительство России одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%, на газ с июля 2021 года на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%.
Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%
Интерфаксвчера в 09:23
3,7K

Доктор Мясников перечислил ошибки здорового питания

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире авторской программы на «России 1» перечислил несколько ошибок, которые допускают люди, стремящиеся к здоровому питанию.
Lenta.ruвчера в 08:06
12

ЕС не банкомат: Боррель призвал Украину самостоятельно решать проблемы

Panoramic / ZUMAPRESS.com Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил Киев не ждать, что проблемы страны решатся с помощью применения внешних сил.
РЕН ТВ25 сентября в 12:14
1,1K

КНДР потребовала от Южной Кореи прекратить нарушения морских границ

Северная Корея предупредила Южную о недопустимости нарушения ее западной морской границы в поисках тела гражданина республики, застреленного в водах КНДР, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Газета.Ru21:34