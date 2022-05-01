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Телеканал CNN заявил, что Франция погрузилась в состояние стагфляции

Многие страны Европы оказалась под угрозой стагфляции — кошмарной комбинации высоких темпов инфляции и снижения темпов экономического роста.
Lenta.ru
Как следует из предварительных данных за первый квартал 2022 года, в 19 странах еврозоны ВВП вырос всего на 0,2% по отношению к показателю предыдущего квартала.
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По данным S&P Global, в апреле объем производства в обрабатывающей промышленности опустился до самого низкого уровня с июня 2020 года.
Lenta.ru
"Экономические последствия украинского конфликта оказывают все более выраженное воздействие на краткосрочные показатели экономического развития с конца февраля", — пишет федеральное статистическое ведомство Германии.
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Подробнее о событии

Телеканал CNN заявил, что Франция погрузилась в состояние стагфляции
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Многим странам Европы грозит стагфляция — Франция уже в нее погрузилась
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CNN: многим странам Европы грозит стагфляция — Франция уже в нее погрузилась
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