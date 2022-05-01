По мнению исследователей, при условии сокращения поставок из России для заполнения европейских хранилищ на 63 процента к 1 августа все металлургические, химические или цементные заводы в ЕС должны быть отключены от газа с нынешнего момента до конца июля, а газовые электростанции должны будут остановить работу практически на весь июль.