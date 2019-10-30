Кино

ИзвестияИзвестияТелеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»

«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала. В основу сериала лягут книги Джорджа Мартина, а события будут происходить за 300 лет до начала «Игры Престолов».
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