Кино

РБКРБКТелеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»

После появления новости об отказе от одного приквела, HBO подтвердил, что на телеканале выйдет другой приквел под названием «Дом Дракона» (House of the Dragon). Об этом сообщается в официальном аккаунте «Игры престолов» в Twitter. Над созданием сериала будут работать Джордж Мартин и Райан Кондал.
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