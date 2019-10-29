Американская телекомпания HBO отказалась от съемок приквела к сериалу «Игра престолов» британского режиссера С. Дж. Кларксон, о создании которого было объявлено в январе этого года.

В HBO решили снять другой приквел к «Игре престолов»

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