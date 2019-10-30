Кино

Kinonews.ruKinonews.ruHBO отказался от приквела «Игры престолов»

Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.
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HBO отменил один приквел «Игры престолов», чтобы запустить другой

РБК05:06

HBO объявил о создании 10-серийного приквела «Игры престолов»

Газета.Ru04:55

HBO анонсировал новый приквел к «Игре престолов»

РИА Новостивчера в 20:45

HBO анонсировал новый приквел к «Игре престолов»

Телеканал 360°вчера в 22:51

Телеканал НВО снимет 10 серий о событиях за 300 лет до сюжета «Игры престолов»

Эхо Москвывчера в 22:08

HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»

RT на русскомвчера в 21:59

HBO снимет 10 серий приквела к «Игре престолов»

ТАССвчера в 18:58
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В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12

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Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
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"Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилиа, он отправится туда в трехдневную поездку", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Российское министерство строительства выступило с идеей создания нового финансового инструмента на рынке жилья — ипотеки для тех, кто хочет построить дом для индивидуального проживания.
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В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

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Зеленский призвал к безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.
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RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»

RT публикует видео после критики со стороны Алексея Навального, заявившего, что телеканал никто не смотрит.
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Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
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Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
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Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»

В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
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Подросток открыл стрельбу в московской школе

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Злоумышленники, вооруженные пистолетами, ограбили дом Клаудио Маркизио

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Перед стрельбой солдата в Забайкалье окунали головой в унитаз

Солдата Рамиля Шамсутдинова, который убил восемь сослуживцев, заставляли драить туалет, а из-за плохой уборки окунали головой в унитаз.
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Актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту «Аэрофлота»

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Юлия Барановская рассказала о болезни Андрея Аршавина

Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин начали встречаться в 2003 году.
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Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
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Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница России

В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Общество

Четверть россиян задумывается о переезде в другой город или регион

О переезде в Петербург мечтают 15% россиян, в Москву - 8% и в Краснодар хотят уехать жить 6%. Основными причинами для смены места жительства россияне назвали безработицу, низкий уровень жизни и плохую экологию в их городах.
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Число погибших при пожаре в доме в Ленобласти увеличилось до пяти

Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при пожаре в среду утром в частном жилом доме во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Васкелово в садоводстве "Полиграфмаш".
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Хосеп Гвардиола: «Рано или поздно Хави возглавит „Барселону“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола предположил, что бывший полузащитник «Барселоны» Хави в итоге возглавит каталонский клуб.
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Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов

Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.
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Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

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Акции «Газпрома» обновили 11-летний максимум

«Интерфакс» назвал акции «Газпрома» одними из самых перспективных с целью до конца года: бумаги могут превысить 300 руб./шт. к концу текущего года.
Коммерсантъ 05:54
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Fiat Chrysler и Peugeot ведут переговоры о слиянии

Американо-итальянский автогигант Fiat Chrysler и французская Groupe PSA, производитель автомобилей Peugeot и Citroen, объявили в среду, что они ведут переговоры о слиянии, которое может создать четвертого крупнейшего автопроизводителя в мире.
Inc-news.ru 06:28
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