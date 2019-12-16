Политика

ВедомостиВедомостиТелеканал «Россия» показал первое «полноценное» интервью Зеленского

Зеленский заявил на следующий день, что интервью не давал, а ответил на вопрос. Вопрос об итогах встречи с президентом Владимиром Путиным Зеленскому задала в лобби парижского отеля, где остановилась украинская делегация, продюсер ВГТРК Елена Меньшикова.
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Телеканал «Россия» показал первое «полноценное» интервью Зеленского

Ведомостивчера в 15:28

Опубликовано «полноценное интервью» Зеленского российскому телеканалу

Lenta.ruвчера в 15:13

Телеканал «Россия 1» опубликовал «полноценное интервью» Зеленского

Московский Комсомолецвчера в 16:08

«Россия 1» показала первое «полноценное» интервью с Зеленским. Оно длилось минуту

URA.Ruвчера в 16:26

Телеканал «Россия-1» показал обещанное развернутое интервью с Зеленским. Оно продлилось минуту

БИЗНЕС Onlineвчера в 14:41

«Полноценное» интервью Зеленского телеканалу «Россия 1» продлилось около минуты

Говорит Москвавчера в 15:54

«Россия 1» показала «полноценное» интервью Зеленского. Оно длилось минуту

Дождь00:41
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Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Общество

Депутат Госдумы подарил вазелин чиновникам на открытии школы

МонаВиста 14 декабря в 13:15
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
Общество

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru вчера в 20:55
Происшествия

ФСБ пришла к экс-главе комитета по благоустройству Петербурга

Сотрудники ФСБ проводят оперативно-следственные мероприятия с бывшим руководителем комитета по благоустройству Петербурга Владимиром Рублевским.
BFM.ru вчера в 10:11
Политика

В Токио предложили объявить все Курильские острова территорией Японии

Рифей-Пермь вчера в 00:56
Политика

Польша предупредила о последствиях попыток сделать из России врага

Любые попытки сделать из России врага могут выйти Польше боком.
Телеканал 360° вчера в 00:39
Политика

В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян

Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 19:56
Общество

Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) с стримингового сервиса Twitch.
Коммерсантъ вчера в 23:48
Происшествия

В Красноярске лидера ОПГ осудили на десять лет

Кировский районный суд Красноярска вынес приговор лидеру межнациональной преступной группировки, состоявшей из уроженцев стран Закавказья Центрально-Азиатского региона и России.
Российская газета 02:06
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета вчера в 17:00
Экономика

Как Минэкономики теперь предлагает измерять производительность труда

В ведомстве предлагают новую редакцию документа: формулу расчета добавленной стоимости дополнили показателем амортизации основных средств и нематериальных активов.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Футбол

Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

РИА Новости вчера в 16:43
Происшествия

На Урале 16-тонный груз упал из кузова машины на встречные автомобили

По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
REGNUM 00:24
Гаджеты

Видеоблогер обнаружил в Mac Pro самые дешевые модули памяти

Автор YouTube-канала Snazzy Labs Куинн Нельсон выяснил, что компания Apple устанавливает в свои компьютерные системы Mac Pro самые дешевые модули памяти из всех, что представлены на рынке.
Экономика сегодня вчера в 06:19
Музыка

Музыкант Игорь Корнелюк отреагировал на концерт Софии Ротару в Москве

Заслуженны деятель искусств РФ Игорь Корнелюк поделился с российскими СМИ своим мнением о выступлении артистки Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM» в Москве, заявив, что концерт был «блестящим».
iReactor вчера в 18:51
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отвергла оставшихся претендентов в шоу «План Б»

В очередном выпуске шоу "План Б", вышедшем 15 декабря, Ольга Бузова распрощалась с последними претендентами на своё сердце - Романом Гриценко и Валерием Поповичем.
Discover24 02:11
Хоккей

Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова

РИА Новости вчера в 23:21
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Шоу-бизнес

Егор Дружинин рассказал о сложностях работы с Пугачёвой

Хореограф и режиссёр Егор Дружинин рассказал, что он ставил танцы и шоу многим звёздам, но сложнее всего оказалось работать с певицей Аллой Пугачёвой.
News.ru вчера в 06:41
Общество

Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

RT на русском 01:07
Общество

Названы востребованные в 2020 году профессии

В октябре эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда заявили, что в будущем самый большой спрос будет на работников массовых профессий, в частности бухгалтеров, педагогов, электрогазосварщиков, поваров и официантов.
Lenta.ru 00:33
Политика

«Квартал 95» напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях

Артисты юмористической студии "Квартал 95" на концерте исполнили песню про невыполненные обещания президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости 01:23
Общество

Олега Маркова освободили от обязанностей вице-губернатора Петербурга

Как стало известно в понедельник, 16 декабря, Олега Маркова освободили от обязанностей вице-губернатора и члена правительства Петербурга.
Форпост Северо-Запад 02:37
Политика

Трутнев представил в Биробиджане врио губернатора ЕАО Гольдштейна

Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в понедельник представил в Биробиджане депутатам, представителям властных структур и общественности врио губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна.
ТАСС вчера в 22:40
Происшествия

В Омске отчим и мать мальчика частично признали вину в пытках гречкой

РИА Новости 02:38
Космос

Китай с 2030 года может начать поиск пригодных для жизни планет

В проекте предусмотрено изучение космического пространства с целью выявления планет за пределами Солнечной системы, которые могут оказаться пригодны для жизни землян.
Газета DAILY вчера в 15:03
Экономика

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн).
Газета.Ru 14 декабря в 03:37
Наука

Хищники вынудили ривулусов и их потомство нарастить мозговые клетки

МедиаПоток 14 декабря в 06:19
Общество

Названы худшие пароли в мире для защиты аккаунтов

Менеджер паролей NordPass назвал самые распространенные и потому "худшие в мире" комбинации, которые пользователи Сети создают для защиты своих аккаунтов.
РЕН ТВ вчера в 05:45
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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