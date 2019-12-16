Политика
ВедомостиТелеканал «Россия» показал первое «полноценное» интервью Зеленского
Зеленский заявил на следующий день, что интервью не давал, а ответил на вопрос. Вопрос об итогах встречи с президентом Владимиром Путиным Зеленскому задала в лобби парижского отеля, где остановилась украинская делегация, продюсер ВГТРК Елена Меньшикова.
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Телеканал «Россия 1» опубликовал «полноценное интервью» Зеленского
Московский Комсомолецвчера в 16:08
Телеканал «Россия-1» показал обещанное развернутое интервью с Зеленским. Оно продлилось минуту
БИЗНЕС Onlineвчера в 14:41
«Полноценное» интервью Зеленского телеканалу «Россия 1» продлилось около минуты
Говорит Москвавчера в 15:54
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Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
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Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
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Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
Происшествия
ФСБ пришла к экс-главе комитета по благоустройству Петербурга
Сотрудники ФСБ проводят оперативно-следственные мероприятия с бывшим руководителем комитета по благоустройству Петербурга Владимиром Рублевским.
Политика
В Токио предложили объявить все Курильские острова территорией Японии
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Польша предупредила о последствиях попыток сделать из России врага
Любые попытки сделать из России врага могут выйти Польше боком.
Политика
В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян
Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Rambler Group требует заблокировать Twitch в России
Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) с стримингового сервиса Twitch.
Происшествия
В Красноярске лидера ОПГ осудили на десять лет
Кировский районный суд Красноярска вынес приговор лидеру межнациональной преступной группировки, состоявшей из уроженцев стран Закавказья Центрально-Азиатского региона и России.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Экономика
Как Минэкономики теперь предлагает измерять производительность труда
В ведомстве предлагают новую редакцию документа: формулу расчета добавленной стоимости дополнили показателем амортизации основных средств и нематериальных активов.
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Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен
Происшествия
На Урале 16-тонный груз упал из кузова машины на встречные автомобили
По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
Гаджеты
Видеоблогер обнаружил в Mac Pro самые дешевые модули памяти
Автор YouTube-канала Snazzy Labs Куинн Нельсон выяснил, что компания Apple устанавливает в свои компьютерные системы Mac Pro самые дешевые модули памяти из всех, что представлены на рынке.
Музыка
Музыкант Игорь Корнелюк отреагировал на концерт Софии Ротару в Москве
Заслуженны деятель искусств РФ Игорь Корнелюк поделился с российскими СМИ своим мнением о выступлении артистки Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM» в Москве, заявив, что концерт был «блестящим».
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отвергла оставшихся претендентов в шоу «План Б»
В очередном выпуске шоу "План Б", вышедшем 15 декабря, Ольга Бузова распрощалась с последними претендентами на своё сердце - Романом Гриценко и Валерием Поповичем.
Хоккей
Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Шоу-бизнес
Егор Дружинин рассказал о сложностях работы с Пугачёвой
Хореограф и режиссёр Егор Дружинин рассказал, что он ставил танцы и шоу многим звёздам, но сложнее всего оказалось работать с певицей Аллой Пугачёвой.
Общество
Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Общество
Названы востребованные в 2020 году профессии
В октябре эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда заявили, что в будущем самый большой спрос будет на работников массовых профессий, в частности бухгалтеров, педагогов, электрогазосварщиков, поваров и официантов.
Политика
«Квартал 95» напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях
Артисты юмористической студии "Квартал 95" на концерте исполнили песню про невыполненные обещания президента Украины Владимира Зеленского.
Общество
Олега Маркова освободили от обязанностей вице-губернатора Петербурга
Как стало известно в понедельник, 16 декабря, Олега Маркова освободили от обязанностей вице-губернатора и члена правительства Петербурга.
Политика
Трутнев представил в Биробиджане врио губернатора ЕАО Гольдштейна
Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в понедельник представил в Биробиджане депутатам, представителям властных структур и общественности врио губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна.
Космос
Китай с 2030 года может начать поиск пригодных для жизни планет
В проекте предусмотрено изучение космического пространства с целью выявления планет за пределами Солнечной системы, которые могут оказаться пригодны для жизни землян.
Экономика
Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн).
Наука
Хищники вынудили ривулусов и их потомство нарастить мозговые клетки
Общество
Названы худшие пароли в мире для защиты аккаунтов
Менеджер паролей NordPass назвал самые распространенные и потому "худшие в мире" комбинации, которые пользователи Сети создают для защиты своих аккаунтов.