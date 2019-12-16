Политика
ВедомостиТелеканал «Россия» показал первое «полноценное» интервью Зеленского
Зеленский заявил на следующий день, что интервью не давал, а ответил на вопрос. Вопрос об итогах встречи с президентом Владимиром Путиным Зеленскому задала в лобби парижского отеля, где остановилась украинская делегация, продюсер ВГТРК Елена Меньшикова.
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Телеканал «Россия 1» опубликовал «полноценное интервью» Зеленского
Московский Комсомолецвчера в 16:08
Телеканал «Россия-1» показал обещанное развернутое интервью с Зеленским. Оно продлилось минуту
БИЗНЕС Onlineвчера в 14:41
«Полноценное» интервью Зеленского телеканалу «Россия 1» продлилось около минуты
Говорит Москвавчера в 15:54
Опубликовано якобы несуществующее интервью Зеленского телеканалу «Россия 1»
Красная веснавчера в 15:46
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Общество
Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета
Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
Музыка
Возвращение строптивой: Сердючка выпустила новую песню
Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе эпатажной поп-звезды Верки Сердючки, опубликовал новую песню "Make It Rain Champaigne", которая стала его первой премьерой после шестилетнего перерыва.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету.
Общество
В Челябинске назначен начальник городского Управления ЖКХ
Ранее Кочерещенко уже работал в Управлении, девять лет: с 2007-го по 2016 год, последние годы в статусе заместителя начальника.
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Политика
Трамп потребовал от экс-директора ФБР извинений за слежку
Экс-директор ФБР США Джеймс Коми в интервью Fox News признал, что ряд сотрудников ФБР допустили ошибки при ведении слежки за избирательным штабом действующего американского президента Дональда Трампа в 2016 году.
Общество
Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch
Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
Общество
Названы худшие пароли 2019 года
Менеджер паролей NordPass рассказал о самых популярных и поэтому худших паролях, которые пользователи Сети используют для защиты своих аккаунтов.
Политика
Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира". Рейтинг опубликован в журнале U.S.News.
Политика
Власти Казахстана прокомментировали идею о переименовании Алматы
Власти Казахстана прокомментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.
Происшествия
На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек
Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
Политика
Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Здоровье
Врач рассказал о пользе кратковременного голодания
Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания.
Футбол
«Ливерпуль», «Барселона» и «Реал» узнают соперников по Лиге чемпионов
Сеяные Несеяные ПСЖ (Франция) Реал (Испания) Бавария (Германия) Тоттенхэм (Англия) Манчестер Сити (Англия) Аталанта (Италия) Ювентус (Италия) Атлетико (Испания) Ливерпуль (Англия) Наполи (Италия) Барселона (Испания) Боруссия (Дортмунд, Германия) РБ Лейпциг (Германия) Лион (Франция) Валенсия (Испания) Челси (Англия) Сеяные команды ответный матч 1/8 финала проведут на своём поле.
Происшествия
Во Владивостоке водитель-дрифтер сбил «мышь» на центральной площади
Стало известно о задержании местного жителя Владивостока, который устроил "мощный" дрифт на центральной площади вокруг главной новогодней елки.
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в органических продуктах
Роскачество выявило среди продуктов, промаркированных как органические, не соответствующие требованиям.
Кино
Каримов прокомментировал действия особиста и комбата в фильме «Ржев»
Космос
Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить на Восточном
Определена дата строительства стартового комплекса для ракеты сверхтяжелого класса на космодроме Восточный.
Происшествия
После обеда в кафе на Украине скончались два дальнобойщика
Пресс-служба регионального отделения национальной полиции Украины сообщила о гибели двух дальнобойщиков у придорожного кафе в Николаеве.
Единоборства
Вячеслав Дацик проиграл нокаутом Жерому Ле Баннеру
Космос
Марсоходом Curiosity обнаружено повышение уровня кислорода на Марсе
Curiosity смогли обнаружить повышение уровней кислорода на красной планете Марс.
Общество
Участник шоу «Поле чудес» отгадал слово с ошибкой и победил
Один из участников угадал слово, написанное с ошибкой, и победил — запись программы доступна на сайте канала и на Youtube.
Футбол
Киевское «Динамо» победило «Десну» в матче чемпионата Украины
Киевское "Динамо" на выезде победило черниговскую "Десну" в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Общество
Стали известны самые востребованные профессии в 2020 году
Среди специалистов узкого профиля рынок труда будет больше всего нуждаться в специалистах по таргетированной и контекстной рекламе, e-mail-маркетологах, SMM- и SEO-специалистах, программистах, разработчиках мобильных приложений, аналитиках Big Data, высококвалифицированных инженерах, специалистах по развитию HR-бренда.
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Происшествия
ФСБ пришла к экс-главе комитета по благоустройству Петербурга
Сотрудники ФСБ проводят оперативно-следственные мероприятия с бывшим руководителем комитета по благоустройству Петербурга Владимиром Рублевским.