Политика

ВедомостиВедомостиТелеканал «Россия» показал первое «полноценное» интервью Зеленского

Зеленский заявил на следующий день, что интервью не давал, а ответил на вопрос. Вопрос об итогах встречи с спрезидентом Владимиром Путиным Зеленскому задала в лобби парижского отеля, где остановилась украинская делегация, продюсер ВГТРК Елена Меньшикова.
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Опубликовано «полноценное интервью» Зеленского российскому телеканалу

Lenta.ru15:13

Телеканал «Россия» показал первое «полноценное» интервью Зеленского

Ведомости15:28

Телеканал «Россия 1» опубликовал «полноценное интервью» Зеленского

Московский Комсомолец16:08

«Россия 1» показала обещанное развернутое интервью с Зеленским. Оно продлилось минуту

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Говорит Москва15:54

«Россия 1» показала первое «полноценное» интервью с Зеленским

URA.Ru16:26

Опубликовано якобы несуществующее интервью Зеленского телеканалу «Россия 1»

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